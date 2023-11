Mare Cevallos reveló cuando estuvo embarazada y por qué no se convirtió en madre

Mare Cevallos se sinceró con sus compañeros de ‘Desafío a la Fama’ y con los televidentes, reveló un hecho inédito de su pasado. Lo hizo durante un desafío en el cual debían revelar secretos íntimos de su vida, a manera de programa de farándula.

En el desafío Carolina Jaume y Emma Guerrero, cara a cara, hablaron de la filtración del video íntimo. La Muy Mariana reveló cuando tuvo algún tipo de relación con Danilo Carrera, Elizabeth Cader habló de sus intimidades con Don Day, de Sebastián Tamayo se supo que su ex es actriz porno y sería uno de los motivos por los que terminaron y Mare Cevallos abrió su corazón revelando su secreto más íntimo, un hecho que marcó su vida hace 5 años.

Cevallos contó cuando se quedó embarazada a los 25 años, reveló cómo se sintió y por qué no tuvo a su bebé a quien bautizó con el nombre Arturo que ahora tendría 5 años.

“Me hice una prueba de embarazo que sale positivo, me voy a hacer el examen de sangre y salía positivo, estaba entrando en el tercer mes de gestación. El punto es que yo, en ese momento de mi vida, no quería ser mamá, ni de la persona de la que quedé embarazada, pero en toda esta confusión también hubo un momento en el que dije es lo que me tocó, tengo 25 años, soy adulta y tengo trabajo”.

La actriz ecuatoriana dijo que le había contado a su madre, ella se había emocionado e incluso le había ropa en un viaje.

“El papá del bebé no estaba contento con que yo haya decidido tenerlo. Yo realmente no sabía qué hacer, ya había decidido ser mamá, pero me preguntaba por qué estoy repitiendo el ciclo, por qué estoy trayendo un hijo al mundo como a mí, sin una familia, sin un padre”.

Con esta lluvia de emociones acudió a realizarse una sesión de Reiki que es una terapia energética en la que la “energía vital universal” se canaliza hacia el receptor a través del tacto y la intención positiva.

“La persona que lo hacía me dijo “tu hijo te escucha y sabe que no es deseado, es niño”. La palabra tiene poder y cuando me enamoré de la idea de ser mamá ya era muy tarde, mi hijo había decidido no estar vivo, que ya no lata su corazón. Hasta el día de hoy me cuesta asimilar porque siento que es fue culpa. Todavía guardo cositas del bebé porque siento que pudo ser el hombre que más me hubiese amado en el mundo”.

Este tema le cuesta a Mare y confiesa que posiblemente sea la razón por la que no quiere ser madre actualmente.