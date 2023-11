Carolina Jaume reveló sus razones por las que filtró el video íntimo de Emma Guerrero y José Ramón Barreto

El tema del video íntimo de Emma Guerrero con José Ramón Barreto volvió a ser tema de conversación en ‘Desafío a la fama’. Justamente en el reto por equipos, en el que realizaban una especie de programa que llamaron ‘famosos al desnudo’. Hacían confesiones inéditas y un poco subidas de tono.

Como ya se supo, Guerrero señaló a Carolina Jaume de haber filtrado el video. Pero para la rubia, su colega “manipuló esa información”. Reiteró Emma que ella en ese momento se sintió “vulnerada a nivel nacional (...) fui violada masivamente te y eso casi me destruye a mi”.

[ “Ella es basura y una vergüenza para la televisión”, dice Mare Cevallos sobre Carolina Jaume en ‘Desafío a la fama’ ]

Peor para Emma, en ese entonces que fue hace tres años que se filtró el material, estaba embarazada y la etapa que debía ser la más bonita de su vida no fue muy agradable. “La persona que me contó quién filtró el video hizo que yo le ponga cara a quien tanto daño me hizo”.

Aprovechó el cara a cara con Jaume para aclararle que pese a que sufrió no le tiene odio. “Mi embarazo fue opacado por esta situación. A veces no quería ser madre por el miedo”.

Extorsión de por miedo

Jaume confesó sentirse avergonzada por la acusación de Guerrero, aunque se excusó con que también fue víctima de extorsión con un video íntimo de ella.

“Entre los papeles que descubriste de Fiscalía, yo también fui extorsionada con un video sexual. Durante años he tenido que pagar para que no salga mi video sexual”. — Carolina Jaume

Según la rubia, en la actualidad sigue pagando para que no filtren su video sexual. “Pero logré poner al hacker en la cárcel”. Esas fueron las razones de Carolina, por las que habría filtrado el video de Emma.

“Yo pensaba que lo hacía por venganza porque Jaume era la mejor amiga de la expareja (Krysthel Chuchuca) del implicado”, dijo Emma pero Caro le aclaró que esa persona siente empatía.

Insistió la joven actriz que ha escuchado varias veces que Jaume ha “tratado de arruinar mujeres. Pero no siento nada en contra de ti. Dios me hizo perdonarte”.

Finalizado el reto, le consultaron a ambas cómo ha sido la convivencia en el reality ante semejante situación. Guerrero asegura no tener rencor con Jaume y que el mundo de la farándula es muy pequeño como para apartarse de sus sueños, ya que además debe trabajar para mantener a su hija.

¿Alianza con sabor a venganza?

En el adelanto del capítulo de hoy, se la ve a Emma conversar con la archienemiga de Jaume; Mare Cevallos. Ésta última, trataba de darle razones a Emma para tener odio hacia Caro, por lo que la invita a decirle algunas cosas en su cara.

“Todo lo que vives Carolina, toda la miseria, es por todo el mal que has hecho. No tienes una vida feliz. Para mi no eres una competidora que tiene que estar aquí. Tu carrera ya no existe y nadie te va a contratar como actriz”, le dijo Mare a Emma para que rete a Carolina.

Emma le habría respondido que Jaume “quiere mantener ese personaje de víctima (...) No le creo nada brother”.

La respuesta de Jaume

En la entrevista con el conductor de ‘Desafío a la fama’, Eduardo Andrade, Jaume expresó que Cevallos en la casa: