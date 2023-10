“Preferí perdonar”: Emma Guerrero reveló qué Carolina Jaume filtró su video íntimo en un chat

La actriz ecuatoriana, Emma Guerrero, reveló en el reality ‘Desafío a la fama’ que fue Carolina Jaume quien filtró su video íntimo con el actor venezolano, José Ramón Barreto. El material se viralizó hace tres años.

Lo hizo durante una dinámica grupal en la que el conductor, Eduardo Andrade, invitó a los desafiantes a hablar un poco más sobre ellos, para que el público los conociera desde otra perspectiva.

Guerrero se describía como una creadora de contenido, basado en situaciones cotidianas.

En el ámbito personal, Emma contó que no tuvo la oportunidad de conocer a su padre y esa situación la llevó a tomar decisiones incorrectas para su vida.

“Como por ejemplo, de querer que un hombre no se vaya”, lamentó al referenciar su herida de la infancia.

Casi se le salieron las lágrimas al recordar cómo fue el primer encuentro con su papá, Alejandro.

“Solo me miró, miró a mi mamá y dijo: ‘Jessica, solo vengo por el divorcio’. En ese momento me sentí tan chiquita”, admitió en llanto.

Sobre el video

Es una tecla que se vuelve a tocar en el reality ya que en días pasados, uno de sus compañeros le mencionó que él vio el material.

Ese comentario le afectó y lo tildó de querer llamar la atención. “A mi me parece fuerte que me diga ya lo ví (...) y cuando me fui a bañar me sentí mal. Es como que me diga ya te vi desnuda”. Le dijo la semana anterior a Antonio Borja.

“Viralizaron un video íntimo y eso sí fue súper fuerte para mí. Estaba destrozada, tenía una semana de embarazo”. Aunque Emma lo contaba con tranquilidad, no pudo contener el llanto.

Cuando se desató esa bomba, relató Guerrero, su esposo le pidió por llamada telefónica que le dijera hace cuánto sucedió aquello.

“Todo se estaba mal interpretando. Eso fue hace dos años. Y me dijo: ‘Emma qué te valga... Lo que la gente piense’”.

Carolina Jaume lo filtró

Aunque al principio cuando se desató esa desagradable situación se señaló a personas de filtrar el video, como por ejemplo al mismo José Ramón Barreto, Emma decidió usar el reality para de una vez romper el silencio.

Al pedir a la audiencia qué voten por ella aseguró decidió participar en el mismo porque ella es “real y sin máscaras. Sin personajes y sin poses”.

“El video lo habían pasado en un chat de farándula, que Carolina Jaume había enviado. Preferí perdonar”

La joven madre de 30 años, por otro lado, quiso compartir que viene de un sector popular de la ciudad y que las situaciones de la vida le ha enseñado la resiliencia.

“Estoy para aquí para mostrarme son etiquetas y no por lo que la gente vio”.

¿Qué le respondió Carolina Jaume?

Cuando le correspondía a Jaume su momento de hablar de ella, no dudó en mencionar a Emma.