“Aún es incómodo para mi”: Emma Guerrero rompe en llanto cuando le recuerdan su pasado en ‘Desafío a la Fama’

Los 17 participantes de ‘Desafío a la Fama’ ya están por cumplir una semana conviviendo juntos y, poco a poco se van revelando detalles y datos de cada uno. Aunque los primeros en resaltar fueron los creadores de contenido con más experiencia, como Carolina Jaume, Mare Cevallos, Ariana Mejia, Don Day y Sebastian Tamayo, también hay otros que aunque son conocidos, prefieren evitar las polémicas.

Así es el caso de Emma Guerrero, quien desde que llegó a la casa - estudio del reality show ha tratado de pasar desapercibida y evitar las polémicas que ya rondan el hogar que compartirán por tres meses. Sin embargo, algunos de sus compañeros no tienen temor a preguntarle sobre temas incómodos.

Sebastian Tamayo aprovechó un momento que tuvieron en el área del estudio para preguntarle sobre el video sexual que protagonizó en algún momento con el actor venezolano José Ramón Barreto. “Emma quiero que sepas que yo vi tu video”, fueron las palabras del colombiano. “¿cuál video respondió ella?”, a lo que Don Day intervino y le dijo “Tú sabes de cuál video habla”.

Ante esto, Emma se mantuvo firme y expresó que ella realiza contenido para sus redes y publica muchos videos, pero Tamayo no dudo en ser directo y le confesó que se refería al sexual. La modelo y presentadora solo se limitó a decir que eso era un tema que prefería evitar porque la hacía sentir incómoda.

[ ¿Nathalia y Antonio se convierten en la primera pareja de ‘Desafío a la Fama’? ]

Luego, las cámaras muestran a Emma en otro momento también durante la casa, junto a uno de los nuevos creadores de contenido, donde le confiesa que se sintió muy incómoda por lo que había pasado con Sebastian.

“Para mi es muy incómodo hablar de eso, lo que más me dolió es que me dijera que lo vio, no que me lo mencionara”, expresó la joven que actualmente está felizmente casada.