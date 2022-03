Emma Guerrero responde contundentemente a José Ramón Barreto luego de que el actor recordara el video íntimo de ambos

El video íntimo entre Emma Guerrero y José Ramón Barreto volvió a ser tendencia luego de que el actor de la serie “Bolívar” en una entrevista volvió a topar ese tema delicado.

La entrevista la brindó al periodista Luis Olavarrieta en Caracas y en ella el actor mencionó que lo que más le afectó después de que se viralizara el video. Dijo que su familia pensó que él fue el responsable de filtrar el video. Ante eso, Guerrero lo cuestiona.

Emma le responde a Barreto y dice que él filtró el video

La ecuatoriana que hace poco renunció al programa “Yo soy el mejor” en TC para irse a Ecuavisa, ofreció unas palabras al periodista Santiago Castro, del programa “Calientitos TV”.

En una pequeña parte de la conversación que circula por las cuentas de farándula, la modelo y actriz, todavía tiene dudas de quién filtró el video íntimo y que indica que José Ramón, en ese año, le dio respuestas contradictorias

“Para empezar porque tenías eso guardado”, dijo encarando al actor dando a entender que era él quien tenía el video en su poder. “Entonces después para limpiarse dijo que fue un hackeo”, comentó.

“Yo me considero una chica común, me considero una chica normal, no una chica famosa ni nada por el estilo. Si considero que soy popular y lo he hecho a mi manera, o sea hacer reír a la gente. Nunca he estado metida en problemas, nunca ha sido lo mío para poder sobresalir”, explicó.

Indicó que la filtración del video íntimo la afectó psicológicamente ya que estuvo en la “mirada de los morbosos”.

“Fue un ataque directo a mí, como que si fuera una cualquiera cuando lo que se vio (en el video) es lo que todo el mundo hace”, mencionó en referencia al contenido del video. “El que filtró ese video simplemente quería hundirme”.