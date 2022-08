Cómo votar para que Alejandra Jaramillo siga en ‘Siéntense quien pueda’: Cada palabra, acción o silencio cuenta

Cada semana habrá un castigado por la audiencia. En el último programa de ‘Siéntense quien pueda’, el presentador Julián Gil recordó que “cada palabra, acción o silencio de los panelistas cuenta”.

Alejandra Jaramillo tuvo una primera semana donde destacó, pero no por sus declaraciones. ‘La Caramelo’ se ha caracterizado por ser una mujer dulce y con mucho carisma y se ha mantenido al margen de las polémicas en Ecuador. Sin embargo, este programa es todo lo contrario porque “compite”, de una u otra manera, con unos “tiburones” de la farándula internacional que conocen el medio y emiten fuertes comentarios que han encendido polémicas ya que es un reality.

Pero el público ecuatoriano ama ver a Ale en la televisión internacional, pues es la representante del país a quien auguran lo mejor. Por tal razón la han respaldado con los votos y la castigada fue Vanessa Arias, recordemos que dio declaraciones sobre lo callada que es Alejandra y al parecer no les gustó a los seguidores de Jaramillo y el voto ecuatoriano de seguro influyó. En un en vivo Alejandra y Vanessa aclararon que las dos se llevaban muy bien.

¿Cómo votar para que Alejandra Jaramillo se quede?

Para votar en ‘Siéntese quien pueda’ por uno de los panelistas tienes que acceder aquí. Si no te gustó algo de uno de ellos puedes votar para que sea castigado. Ojo por quien votas es por quien será castigado, no por quien se queda. Así que si quieres apoyar a Alejandra Jaramillo, no debes vota por ella.

Los resultados se compartirán durante el show, que en Ecuador se transmite por Ecuavisa a las 14:00 de lunes a viernes.

¿Cómo le fue a Alejandra Jaramillo en el programa de hoy?

El programa ‘Siéntense quien pueda’ empezó por Ecuavisa este miércoles 31 de agosto con el debate de la polémica de Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Martí, con quien ya se la ha visto públicamente.

Los panelistas empezaron a debatir con varios puntos de vista a favor y en contra sobre la situación entre Shakira, Piqué y Clara Chía Martí, en ese momento empezó la polémica unos a favor, otros en contra.

En las intervenciones de los panelistas, Alejandra Jaramillo intentó ser algo neutral, repetía que ¿por qué dejó a Shakira por una de 22? Niurka Markos apareció imponente y fuerte como ella misma quien le respondió “Yo te pude haber parido. Déjame te respondo porque a mí me pasó”.

Su participación se ha mantenido neutral y sin generar mayores comentarios.