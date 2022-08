Alejandra Jaramillo y el despampanante look con el que se atrevió a resaltar en ‘Siéntese quien pueda’

Mucho fue criticada, de forma constructiva, Alejandra Jaramillo en su primera semana en ‘Siéntese quien Pueda’. Porque es “muy callada”, porque no resaltaba o se “alzaba” ante los experimentados panelistas para no llevarse los votos e irse a su casa una semana. Incluso, se habló que sus outfit tampoco ayudaban a su imagen de serenidad, neutralidad y equilibrio que hacía que no resaltara.

[ “Fue un momento espontáneo”: Productor de ‘Siéntese quien pueda’ habla del beso de Niurka Marcos a Alejandra Jaramillo ]

Pero tal parece que sí está escuchando o leyendo lo que se dice de ella y decidió atreverse con un look despampanante. Ella de por sí ya lo es por su tonificada y hermosa figura. Pero los outfit que usó los primeros días no le colaboraron.

Un ‘Caramelo’ Despampanante

Corto, más arriba de las rodillas, ajustadísimo, los brazos cubiertos y una delicada pero sexy abertura a la altura del pecho con brillantes. Maquillaje fresco con cat eye sensual y un cabello rizado como si se hubiese sacado las trenzas. Simplemente acertado el look de esta tarde de Jaramillo. Un plus y hasta ‘bonus’ para destacar de entre las otras panelistas y dejar sin aliento a más de un televidente. Se atrevió y sorprendió ‘La Caramelo’.

Alejandra Jaramillo en Instagram (Historias de Instagram @ale_jaramillo)

Tan sexy se vio que la invitada, Niurka Marcos hasta quiso darle un beso (del cual no se dejó) cuando hablaban sobre el beso que le dio Bad Bunny a sus bailarines. Una muestra de firmeza y personalidad que ella no está de acuerdo con esos actos para llamar la atención.

[ Ahora Julian Gil: Presentador de Siéntese Quien Pueda rechazó el beso de Lucho Borrego ]

Sus otros outfit

Por ejemplo, los primeros días utilizó un ajustado vestido hasta las rodillas y brazos cubiertos de color neón. Lo llevó con ondas suaves y un maquillaje sencillo, característico de ella.

El siguiente fue un enterizo de color hueso, con ondas más elaboradas y un recogido de medio lado. Le apostó un poco a resaltar con el color de su labial; rojo intenso.

Alejandra Jaramillo en el segundo programa de 'Siéntese quien pueda' (Tomado del canal de YouTube de 'Siéntese quien pueda')

Alejandra Jaramillo desde el set de 'Siéntese quien pueda'

Tampoco le atinó en la tercera transmisión al portar un vestido con los hombres descubiertos; también hasta las rodillas. Color azul pastel y un cinturón rojo. Una trenza a mitad de cabeza con el cabello recogido. Un estilo que definitivamente no le favoreció en un reality donde el voto de la audiencia es sumamente importante y en el que sus compañeras han buscado la forma de destacar en todo sentido, así que ella debe aplicar la misma estrategia.

Alejandra Jaramillo desde el set del programa 'Siéntese Quien Pueda' Captura de pantalla del canal de YouTube 'Siéntese quien pueda' realizada el 25 de agosto 2022 (YouTube ¡Siéntese Quien Pueda!)

El enterizo fucsia y on el lazo en el pecho, con brillantes pudo haber sido una apuesta al subirse a la tendencia de destacar entre Vanessa, Karla y Liliana. Su intención se reconoce pero aunque Ale quiera mantener su esencia y estilo tiene que brillar mucho más en la TV de Estados Unidos.

Alejandra Jaramillo mostró su outfit para el programa de este viernes (Captura de pantalla de las historias de @ale_jaramillo)

Alejandra Jaramillo en 'Siéntese quien pueda' (Foto tomada de YouTube de 'Siéntese quien pueda'.)

El siguiente fue un poco más atrevido pero con un color que no le favorecía. Lila ajustado y con una falda plisada que ya tenía movimiento.