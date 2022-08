Ahora Julian Gil: Presentador de Siéntese Quien Pueda rechazó el beso de Lucho Borrego

El reconocido presentador y panelista del reality show “Siéntese quien pueda”, Lucho Borrego, no se quedó quieto y quiso imitar el beso de Bad Bunny a sus bailarines pero lo hizo con Niurka Marcos pero Julián Gil se negó tal como Alejandra Jaramillo lo hizo. Las redes salieron en defensa de la ecuatoriana.

“Perdón esto es un acto de provocación innecesario” dijo Borrego mientras tomaba de la mano a Niurka y Julián Gil y en ese momento besó apasionadamente a la cubana y procedió a besar al presentador pero Julián se negó. Entonces, el colombiano dio a entender que eso fue una forma de incomodar a quien no da consentimiento frente a una acción como esas, tal como indicó Alejandra Jaramillo al negarse a besar a la “vedette”.

¿Cómo pasó todo esto?

Todo empezó cuando toparon el tema del beso de Bad Bunny a sus bailarines en los VMAS 2022. La recién llegada, Niurka Marcos, quiso seguir las huellas del referente del género urbano y en honor al puertorriqueño se le acercó tan cerca a Alejandra Jaramillo para besarla, pero la ecuatoriana se negó y dijo que no pueden obligarla a algo que ella no desea.

Marcos se levantó de su panel diciendo: “yo puedo hacer así si me dan permiso”. Ale dijo: “No quiero”, y volteó el rostro. Luego agregó: “si no quiero no me pueden obligar”. Aunque Niurka le insistió hablándole al oído, mientras la esmeraldeña decía: “yo no quiero darle un beso”, luego sonrío por lo que le decía entre dientes y la cubana regresó a su puesto.

En redes sociales, respaldaron a la ecuatoriana porque Julián Gil le dijo a Alejandra que acepte el beso de Niurka, pero él no quiso el ‘pico’ de Lucho. “Es verdad, él no se dejó dar el beso pero si quería que Ale se de con Niurka.. ‘encamador’ es”, dijo una usuaria.

“No pueden castigar a Ale por el beso que no quiso darle a Niurka, porque el conductor Julian, tampoco se dejó besar de lucho”, dijo otro usuario. “Como siempre la vulgaridad y a Alejandra Jaramillo se le ve lo incomoda que se siente”, agregó otro.

¿Quién es Lucho Borrego?

El presentador colombiano ha trabajado en programas como Suelta la sopa, El Gordo y la Flaca, Despierta América, Sábado Gigante y Primer impacto. Asimismo, fue jefe de información y director editorial de la revista TVyNovelas USA. Tiene 48 años de edad. Nació el 25 de enero de 1974 en Santa Marta.