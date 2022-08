¡A lo Bad Bunny! El momento en que Niurka Marcos quiso robarle un beso a Alejandra Jaramillo en “Siéntese Quien Pueda”

El reality show “Siéntese Quien Pueda” se pone más caliente. Esta vez con las llega de Niurka Marcos quien quiso seguir las huellas del referente del género urbano Bad Bunny. La cubana en honor al puertorriqueño quiso robarle un beso a Alejandra Jaramillo, acción que fue rechazada por la ecuatoriana.

Marcos se levantó de su panel diciendo: “yo puedo hacer así si me dan permiso”. Se acercó a ‘La Caramelo’ e intento poner sus labios en los de ella. Ale dijo: “No quiero”, y volteó el rostro. Luego agregó: “si no quiero no me pueden obligar”.

Aunque Niurka le insistió hablándole al oído, mientras la esmeraldeña decía: “yo no quiero darle un beso”, luego sonrío por lo que le decía entre dientes y la actriz se fue a su puesto.

Lucho Borrego si la besó sin miedo

El reconocido presentador de Tv y panelista del reality show, Luis Alfonso Borrego, de la misma forma en que Marcos fue donde Alejandra Jaramillo, Lucho se acercó a la cubana y le robó un beso.

“Perdón esto es un acto de provocación innecesario”, dijo mientras tomó la mano de Julian Gil y Niurka. A la ‘vedette’ le dio un profundo beso, mientras al presentador también quiso robarlo, haciéndole entender que es una forma de incomodar a quiene no da consentimiento frente a a una acción como esas.

Alejandra Jaramillo debe aprovechar que Niurka Marcos es la segunda invitada en ‘Siéntese Quien Pueda’

Una nueva semana, una nueva oportunidad para que Alejandra Jaramillo aproveche al máximo que se salvó de ser castigada en ‘Siéntese quien pueda’, gracias al masivo apoyo ecuatoriano que recibió. La segunda invitada del reality será la polémica y controversial Niurka Marcos, y es una oportunidad de oro para que ‘La Caramelo’ pueda utilizar todo el material sobre la cubana y ‘arrasar’ con los experimentados panelistas de farándula.