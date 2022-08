“Fue un momento espontáneo”: Productor de ‘Siéntese quien pueda’ habla del beso de Niurka Marcos a Alejandra Jaramillo

Definitivamente, el intento de beso de Niurka Marcos A Alejandra Jaramillo -en ‘Siéntese quien pueda’- tiene aún tela que cortar. Desde que en el Instagram @sientesequienpueda publicaron un adelanto de lo que sucederá en el programa de este martes en redes se ha desatado un fuerte debate con posiciones a favor y en contra sobre la reacción de la ecuatoriana y que de acuerdo con el productor ejecutivo del reality su reacción al igual que la de los otros panelistas fue totalmente espontánea.

View this post on Instagram

Se refirió a Niurka como una figura pública “mentalmente muy abierta”. Por ello es que intentó darle un beso Alejandra Jaramillo, cuando iba a ejemplificar lo que hizo Bad Bunny. El intérprete de ‘Un Verano Sin Ti’ rompió los estereotipos y besó a uno de sus bailarines y a una chica que también forma parte del cuerpo de baile.

View this post on Instagram

Entre esa diversidad de pensamiento entre los panelistas, ejemplificó que Lucho Borrero quiso besar a Julián Gil (que no se dejó), habían “dos bandos”, según Mesber. Entonces los que son más desinhibidos y los que prefieren no generar contenido por un beso con alguien del mismo sexo en público.

“Niurka dijo que no le importa y le fue a dar un beso a Ale y ella dijo ‘no quiero’. Básicamente a mi no me sorprendió porque yo la conozco (Alejandra). Sé como ella piensa y dio su punto de vista en la reunión de producción. Entonces si no está de acuerdo con ese beso, no tiene por qué dárselo porque sí y sin sentido”

— Carlos Mesber, productor ejecutivo y creador del programa de 'Siéntese quien pueda', en entrevista con Metro Ecuador