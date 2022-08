Piqué y Clara Chía Marti fueron infieles ambos: “Él le quitó la novia a su amigo”

Cuando se cree que ya no podría surgir nada más en torno a esta mediática historia, aparece el periodista de la prensa rosa con un nuevo capítulo y anuncia un enorme continuara, Jordi Martin ha detonado una nueva bomba con relación a los detalles que envuelven la separación de la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué.

Fue durante una conversación con los conductores del famoso programa ´El gordo y la flaca´ que Martin, develó la nueva información: “Se sabe que Gerard tiene un mejor amigo, y que Clara era la novia del hermano de ese amigo. Me dicen que Piqué quedó flechado desde la primera vez que la vio y cambiaron teléfonos. Empezaron a salir a escondidas”, aseguro el periodista Jordi Martin, quien no le ha perdido pisada a la pareja desde que se oficializó la ruptura.

De acuerdo con lo que explicó Martin, el astro del Barcelona no habría sido el único infiel en este triangulo amoroso, que ahora se convierte en cuarteto, la estudiante de 23 años, Clara Chía Marti ya tenía una relación y tras conocer a Piqué olvidó por completo lo que dicta el noveno mandamiento “no desearás a la mujer de tu prójimo”, en este caso, al hombre.

Según reveló el paparazzi, el chico de quien no se conoce la identidad, no solo terminó con los cuernos puestos, sino también en la calle. “Piqué no solo le bajó la novia a este sujeto, sino que también lo despidió de Kosmos. En cambio, contrató a la chica. Esta relación comenzó con el engaño a Shakira y al pobre novio de Clara”, aseveró.

La revelación de Piqué con Clara Chía Marti ha sido centro de múltiples y fuertes criticas, puesto que la estudiante es acusada de acabar con una relación de más de 12 años. Fue hace menos de tres meses que la colombiana Shakira hizo oficial la separación con el futbolista, sin embargo, hay información que sugiere que esta nueva relación ya lleva más de un año.