“La idea es cortar con ese cordón umbilical adentro de lo profesional”: Kerly Morán estrenó su nuevo tema y esto dijo sobre su carrera musical

Kerly Morán presentó su nuevo sencillo “Lo Pasao Pisao”. La canción fue compuesta y producida por Freddy Moreno y Kerly Morán para transmitir el empoderamiento, independencia, seguridad y resiliencia de la cantante. “No importa que hablen, más fuerte hacen a mi corazón”, es una de las frases de esta lanzamiento.

El video fue grabado en las ciudades de Cuenca y Azogues con una producción orgánica y sencilla y está disponible en Youtube y otras plataformas digitales. “La canción ya tiene un mensaje fuerte y con el video quisimos mostrar la esencia de Kerly Morán, sin poses”.

Metro Ecuador conversó con Kerly Morán para conocer un poco más de su nueva melodía como también de lo que ha sido hasta el momento su carrera musical.

¿Cuánto tiempo llevas incursionando en la música?

K.M.: “Ya llevo 9 años en esto de la música. Tenían un duo con mi hermana, ‘Kerly Y Dayana’, en el cual estuvimos aproximadamente hace cuatro años. Pero son cinco años de solista donde realmente ha sido un trabajo duro con temas inéditos, incluso como este nuevo sencillo”.

¿Cómo nace ese gusto por la música y cómo se ha ido formando Kerly en ello?

K.M.: “El gusto en la música viene desde la parte familiar. Desde que tengo uso de razón he visto a mi papá en los escenarios, en las reuniones familiares tocando un instrumento o cantando”.

“Desde ese entonces desencadena muchísimas sensibilidades adentro de Kerly, que se empieza a desarrollar como artista. A partir de los 20 años comenzamos a tomar clases profesionales para emprender en la carrera profesional de ser cantante”.

¿Qué género te llamó la atención cuando empezaste?

K.M.: “Me gustaba muchísimo lo popular, lo nacional: el pasillo, el pasacalle, los valses y los boleros. Pero personas que son muy reconocidas en nuestro país como Julio Jaramillo, mi propio padre, han hecho que estén familiarizados conmigo”.

“Como también, sin dejar atrás la cumbia, la tecnocumbia, género tropicales, porque con eso empezó mi papá. Es inevitable que a Kerly Morán no le gusten esos ritmos”.

“Sin embargo, con mi hermana si hacíamos mucha cumbia, porque es uno de los géneros que más te da contratos, que más te da shows, porque nuestra gente es de esa línea musical”.

“Pero yo como solista inicié con temas totalmente inéditos pese al gusto propio, si quería iniciar con algo diferente; un toque distinto al de la familia Morán”.

“Fue para marcar distancia entre Kerly Morán y Gerardo Morán. Ahora, la idea es cortar ese cordón umbilical adentro de lo profesional. Evidentemente es imposible aislarse al 100%, no es que lo quiera tampoco, porque me siento orgullosa del padre que tengo”.

“Estamos para cumplir nuestro sueños”

K.M.: “Me siento muy bendecida de que él sea un ícono en nuestro país respecto al arte y la música, pero considero que las personas estamos para cumplir nuestros propios sueños”.

“En esa lucha hemos estado y creo que poco a poco lo hemos ido logrando. Ya mucha gente me reconoce por lo que he venido haciendo, el tema de influencer, el tema de youtuber, como locutora en una de las mejores radios del país. Nos ha dado presencia artística y más no por la familiaridad que hemos tenido con mi papá”.

“Hemos incursionado es una cumbia con instrumentos modernos que se adaptan a los gustos de las nuevas generaciones. Hemos hecho una función entre cumbia pop o cumbia pop urbano”.

“‘Lo pasao pisao’ viene mucho como algo más tropical, porque es justamente la esencia de Kerly. Queremos que el público nos vaya identificando”.

¿Por qué decidiste sacar este tema?

K.M.: “Porque considero que todo el mundo queremos remover algo y dejarlo en el pasado y bien pisado. Sea algún momento incómodo, circunstancia o personas que ya no queremos volverlas a tomar en cuenta porque no han sido fructíferos para nuestra vida”.

En el caso de Kerly, ¿Cuál es ese pasado específico que la cantante tenía que pisar y decir adiós?

K.M.: “Yo creo que no es un pasado, sino más bien algo que va estar siempre presente. En lo personal hay muchas cosas que no quisiera volver a vivir, por ejemplo: la envidia de la gente. Sin embargo, esas cosas han hecho que yo esté más fuerte, esté más preparada”.

“Por eso mi nuevo tema dice: ‘Que si hablan de mí no importa nada’. Eso hace de acero mi corazón. Hay cosas que la gente crítica sin saber los antecedentes y sin saber cuánto puede llegar a afectarte”.

¿Crees que se distorsionó tu figura artística con la cuestión de ser influencer?

K.M.: “No al contrario. Ha fortalecido mi carrera artística. Yo más bien creo que lo de influencer vino por añadidura, porque yo ya tenía mi carrera como cantante”.

¿Qué proyectos se vienen a futuro?

K.M.: “Queremos terminar el año con producción musical, pero con un género más ‘zapateadito’, algo más popular, como nos gusta a los ecuatorianos. Se vienen sorpresas grandes que hay que esperarlas y vamos a seguir trabajando”.