Influencer asegura que fue expulsada de un supermercado por ser demasiado guapa

Ser expulsado de un supermercado no debe de ser la mejor experiencia del mundo, en especial cuando se es una persona que vive de la opinión pública como el caso de los influencer, en especial esta chica, a quien supuestamente la sacaron por ser demasiado guapa y generó gran polémica por quienes no creían las razones.

Sin duda alguna las redes sociales les han dado un espacio a muchas personas para abrirse ante los demás, mostrar sus talentos y pasiones o hasta simplemente llevar un diario de su vida, pero entre algunas personas dedicadas a crear contenido de calidad hay algunas sumamente superficiales y contra estas, mucha gente se ha puesto en contra.

Lara Ferreira asegura que la echaron de un supermercado por ser demasiado guapa y sensual, causando gran polémica en las redes

La nativa de Brasil afirmó a través de sus redes sociales la historia, según ella se encontraba de compras en Miami, Florida, cuando un empleado se le acercó y le pidió que se fuera de la tienda. Presuntamente el empleado la conocía de la plataforma OnlyFans y quería evitar disgustos.

De acuerdo a la influencer, el hombre habría creído que ella iba a filmar contenido dentro de la tienda y por eso le pidió que se fuera “Me sentí humillada, me quedé en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, a diario, y nunca pasé por eso”.

“El empleado me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque soy demasiado guapa y sensual. He grabado en público, pero siempre de forma discreta, sin avergonzar a otras personas” afirmó la modelo para un medio británico.

No es la primera vez que Lara Ferreira es atacada por su trabajo

Ferreira contó que este tipo de situaciones son comunes cuando se tiene un trabajo como el suyo y recordó una vez que se encontraba en Brasil, disfrutando de un día de playa con un traje de baño muy revelador cuando tres mujeres se le acercaron y la insultaron.

“seguramente vender fotos desnudas” le dijeron las mujeres. Por suerte para Lara, estas cosas no hacen más que acrecentar su fama y hacen que más personas busquen su contenido, pero como ha dicho en reiteradas ocasiones, preferiría que no se pongan estigmas sobre las y los trabajadores sexuales.