Arrestan a una influencer de Arabia Saudí por “expresiones sexuales”

Popular YouTube Creator Tala Safwan - Saudi Arabia used #BTBT as BGM for her recent mission blog 🔗https://t.co/HMJGvZhrVQ



Correct us if we’re wrong, it looks like she gifts to show appreciation to a janitorial worker ❤️@shxx131bi131 #BI_BTBT#비아이 #BI #김한빈 #HANBIN pic.twitter.com/vSMntVAVz0