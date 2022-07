Erika Vélez sobre falso video íntimo: “Me cansé de guardar silencio y que sigan pisoteando mi nombre”

La presentadora de Masterchef Ecuador, Érika Vélez, muy enojada e indignada arremetió contra un programa digital de farándula que publicó un video donde aseguraban que la actriz se encontraba en un momento íntimo con tres personas, indicando que está cansada de que dañen su imagen, honra y su nombre al publicar titulares totalmente violentos en contra de las mujeres.

“Estoy cansada y muy cansada de que llamados periodistas se crean el derecho de manchar mi nombre y mi honra”, empezó hablando Érika en un video que lo compartió en su cuenta de Instagram. “Me estoy refiriendo puntualmente a un programa de farándula que se transmite en línea y que hace unos días atrás emitió titulares como: Erika Vélez con tres en la cama o se filtra video de Érika Vélez en plena masacre”,dijo. “la verdad es que ese tipo de comentarios aparte de ser asquerosos, son machistas y misóginos y muy violentos para cualquier mujer, del medio no, pero sobre todo son FALSOS”.

La manabita explicó que esas imágenes se trataba de un contenido que ha venido realizando en una obra de teatro “donde hay un director, actores profesionales que sabemos hacer nuestro trabajo y lo hacemos bien porque nos apasiona y nos gusta esto”, aclaró donde se la podía ver afectada por lo sucedido.

“Me duele muchísimo sobre todo por las panelistas del programa, porque muchas de ellas son madres y estoy segura que no les gustaría que se rían, burlen, o que hablen mentiras de ellas en otros lados”.

“No me voy a dejar esta vez”

La modelo ecuatoriana dijo que se debe a su imagen y que la ha construido con mucho sacrificio, talento y preparación a los largo de estos años y que espera que empiecen a contar la verdad y no sigan con especulaciones.

“Con el tema de la imagen, así como ustedes tienen marcas que pautan, yo también tengo marcas que me representan y estoy segura que ellos no van a querer estar envueltos en un programa que no entretiene y que no cuenta la verdad, sino que mancha la honra de muchas mujeres”, dijo indicando que no se dejará esta vez que especulen por cosas que no son ciertas.

“Creen que me conocen, no, no me conocen, sigan inventándose de mí pero yo, no me voy a dejar esta vez”, finalizó.

Erika Vékez es presentadora y actriz de televisión. Con 40 años ha participado en varios programas como “En Contacto” de Ecuavisa, Masterchef Ecuador, y ha actuado en varias telenovelas nacionales e internacionales. Una de las más conocidas fue la serie “Solteros sin Compromiso” que es muy recordad en el país.