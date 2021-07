Alexandra O. y 4 procesados más son llamados a juicio por caso “Kits de Alimentos”

Alexandra O., exSecretaría del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, y 4 procesados más, son llamados a juicio como presuntos coautores de tráfico de influencias por la irregular adquisición de kits de alimentos durante la emergencia por Covid-19.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado, tras la audiencia preparatoria de juicio:

#URGENTE | #KitsDeAlimentosSNGR: extitular de Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra O., y 4 procesados más son llamados a juicio como presuntos coautores de tráfico de influencias por la irregular adquisición de kits de alimentos durante la emergencia por #Covid_19. pic.twitter.com/06rma6bZaJ — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 7, 2021

Fiscalía señaló que los procesados actuaron en contra de expresa disposición legal, al pretender adjudicar la contratación de 7.000 kits de alimentos, que debían ser entregados a la población afectada por la emergencia sanitaria por COVID-19.

Esta contratación no observa la normativa legal de contratación pública al no considerar el mejor costo para el Estado, no contar con los estudios de mercado respectivos y no verificar la capacidad legal de contratar por parte del posible adjudicatario, que había cambiado su actividad económica el mismo día en que presentó su oferta.

“En este proceso, la extitular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, acogió y aprobó el informe de necesidad, los términos de referencia, el informe de idoneidad, y autorizó y dispuso el inicio de la contratación de emergencia por un valor de 1’055.740 dólares (sin IVA)”, reza la institución.

EL CASO

El 1 de abril de 2020 Alexandra Ocles aún estaba al frente de la Secretaría de Gestión de Riesgos y –debido a la emergencia por la pandemia- firmó un contrato para la compra y distribución de 7.000 kits de alimentos por un monto de USD 1.055.740 más IVA.

Cada canasta contenía 18 productos valorada en 86 dólares en el mercado mayorista. Sin embargo, la Secretaría de Gestión de Riesgos pagó 150,82 dólares por cada kit.

Ocles se justificó por entonces, mediante un oficio, alegando que el kit contenía en realidad 19 productos, pues los bienes se entregan en un contenedor plástico impermeable y reusable.

Aseguró que la diferencia entre el costo unitario y el contratado por Riesgos obedecía al costo del empaque y la distribución de los kits. Pese a ello suspendió la ejecución del contrato hasta aclarar la adquisición.

Las explicaciones de Ocles sobre el precio de los kits de almentos no convencieron a la Contraloría General del Estado. Después de una investigación este organismo confirmó el 12 de mayo la existencia de sobreprecio del 40% en la adquisición de los kits de alimentos.

