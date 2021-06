Recorrido sorpresa por hospitales de Guayaquil mostró que operan en menos del 50% de su capacidad y existen más falencias

El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, visitó de sorpresa dos casas de salud en Guayaquil: el Hospital del IESS “Los Ceibos” y el Teodoro Maldonado Carbo. En ambos, encontró graves falencias en cuanto a su operatividad y realizó duras críticas.

En el primero, Hospital del IESS “Los Ceibos” constató que no está funcionando al 100% porque “ellos han tomado la decisión de no dar acceso a pacientes, no tienen la operatividad suficiente, no hay personal médico suficiente, hay alas vacías”, enfatizó el segundo mandatario.

Borrero indico que: “Este hospital tiene una capacidad de más de 500 camas, de ellas, funcionan solo 208. Es decir, este hospital está menos del 50% operativo, mientras personas se mueren por no tener una cama”.

También evidenció que hay 11 quirófanos y solo 8 están funcionando. Se hacen 20 cirugías al día, cuando lo normal sería 110 y hay pisos sin utilizar.

Después de visitar sorpresivamente los hospitales @ceibos_iess y @HtmcIess, tenemos claro que realizaremos todos los esfuerzos necesarios para que la transparencia en el sistema de salud pública sea una regla inquebrantable.

¡Nuestro compromiso es con todo el Ecuador! 🤝🇪🇨



En cuanto al segundo, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, evidenció que hace falta medicinas, insumos y existen equipos sin funcionar e incluso los pacientes deben conseguir afuera medicamentos, catéteres, pintas de sangre, etc. Además, según le informaron al segundo mandatario, les envían a hacer exámenes de sangre en laboratorios externos por falta de reactivos.

En cuanto a la operatividad de los quirófanos, de 16 funcionan 11; y 70 camas no están habilitadas.

Visita en hospitales de la Sierra

El vicepresidente Borrero también visitó hospitales en Alausí, Riobamba, Ambato y Latacunga, en la Sierra centro.

En ellos también notaron graves falencias como falta de quirófanos, insumos y equipos.

Estamos visitando los hospitales desde la profundidad de los mismos, bodegas, cocinas, quirófanos, y me da pena ver cómo se trata a los pacientes y los médicos. Operan en condiciones precarias donde se pone en riesgo la vida del paciente. Alfredo Borrero, en su visita a hospitales de la Sierra centro.

Además, alertó de que el tema de la salud en Ecuador es más grave de lo que se dice. “Vamos a hacer mesas de trabajo para intervenir los hospitales”, señaló.







