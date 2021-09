La explicación de Mare Cevallos tras polémico episodio en el reality el Poder del Amor

El poder del amor es un reality internacional donde 18 participantes de 11 países conviven por ocho horas al día. Están expuestos a situaciones para que puedan “encontrar el amor”. Por el momento siguen dos de los tres ecuatorianos que llegaron a Estambul: Mare Cevallos y Don Day.

Los problemas y las polémicas no faltan. En el capítulo emitido este domingo se vio uno de los programas más intensos. La ecuatoriana, Mare Cevallos, confirmó una verdad que había negado. Un beso con Miguel Melfi, uno de los participantes, fuera de cámaras, habría sucedido en sus primeros días en Estambul. La polémica se genera ya que en los capítulos previos se mostraba el inicio de una relación con el boliviano Andrés Salvatierra.

La actriz guayaquileña pidió disculpas a los involucrados. Tras la emisión del episodio los usuarios en redes empezaron a lanzar las críticas, que nunca faltan, y los mensajes de apoyo también se hicieron presentes.

Mediante sus historias en Instagram, Mare Cevallos, respondió a las críticas. Además, envió un mensaje con su explicación en el programa En Contacto.

“Fue un cuadro bastante duro sobre todo para mí porque hay muchas cosas que no se vio en el programa y a mí, de alguna manera, me aventó al agua. Las emociones que se viven aquí son a flor de piel, es bastante difícil encontrarte en posiciones en las que nunca te has encontrado en tu vida, es bastante fácil señalar y no saber todos los aprendizajes que estamos teniendo acá, pero si de algo estoy segura es que de esta experiencia salgo como una mejor mujer y un mejor ser humano. Estoy muy contenta por la gente que de alguna manera se siente identificada. En cuanto a Andrés, estamos consientes que toda relación este comenzando, esté avanzado, cualquier tipo de relación pasa con altos y bajos, Estamos consientes de que esto es un manera de conocernos más”, dijo Mare.

¿Quién es Mare Cevallos?

María Emilia Cevallos Cuesta es una actriz y locutora ecuatoriana. También ha trabajado como modelo, fue reina de belleza y presentadora de televisión en Ecuador. Tiene 27 años y es hija de la expresentadora de televisión y política María Mercedes Cuesta.