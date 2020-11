Médico de Maradona sobre última foto con vida que publicó del astro argentino: "Fue consensuada con Diego"

Leopoldo Luque, médico de Maradona, se disculpó por publicar la última foto con vida del astro argentino y que se viralizó en redes sociales. En la imagen se observa al doctor junto con 'El Pelusa' tras recuperarse de la cirugía por un "hematoma subdural". Sin embargo, la circulación de la misma cayó mal en la familia del 'Diez' lo que hizo que el galeno se disculpara.

"Primero quiero ofrecer disculpas a quienes se sintieron ofendidos. Jamás tuve la intención de generar algún tipo de conflicto (…) ​Pensé que era una imagen que iba a borrar la otra que había dejado Diego el día del partido contra Patronato. Porque realmente está fantástico ahora", declaraciones de Luque, que recoge el medio Clarín, tras el fallecimiento de Maradona en la casa que alquiló en Tigre (Buenos Aires) luego de la operación.

Leopoldo Luque, médico de Maradona, publicó última foto con vida del astro argentino / Instagram

Según el doctor, él pensó que esa foto "iba a tener una aceptación muy buena de parte de todos, pero no fue tan así. Entonces ofrezco disculpas a quienes se sintieron ofendidos, criticaron o creyeron que la foto no era apropiada". Además aseguró que la imagen "fue consensuada con Diego. Quiero aclarar que no fue una decisión mía. No fue algo que decidí por mi cuenta".

"Desde ya mis respetos y disculpas para toda la gente que vio ese acto como inapropiado”, cerró Luque.

Por otro lado, la familia de Maradona pidió que el velatorio público, que comenzó en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, finalice a las 16:00.

Vista del cajón cerrado donde yace Maradona, cubierto de una bandera argentina y una camiseta del Club Boca Juniors y de la Selección Argentina durante el velatorio hoy en la Casa Rosada / EFE

Miembros de su círculo realizaron su despedida íntima durante la madrugada con sus familiares, amigos, exfutbolistas y algunas autoridades.

