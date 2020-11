Copa Libertadores: partido entre Internacional y Boca Juniors se posterga por muerte de Maradona

Uno de los partidos más vistosos de los octavos de final de la Copa Libertadores, Inter de Porto Alegre vs Boca Juniors, ha sido postergado tras el lamentable fallecimiento de Diego Maradona. Precisamente, la dirigencia del club argentino hizo un pedido formal a la Conmebol por el luto que representa el fallecimiento del 'diez'.

La Conmebol se pronunció e indicó que el cotejo de ida se disputará el próximo miércoles 02 de diciembre. Mientras que el cotejo de vuelta será el 09 de diciembre.

Sin embargo, los partidos ajenos a este encuentro se disputarán con total normalidad. Es decir, Independiente recibirá a Nacional de Uruguay, Delfín vs Palmeiras y Libertad vs Wilstermann.

Qué pasará con los cotejos de cuartos de final

Los partidos de cuartos de final de las llaves D y E de la CONMEBOL Libertadores serán reprogramadas y las informaciones de fecha y hora serán reenviadas posteriormente, expresó el máximo organismo del fútbol sudamericano.

Resultados de la Copa Libertadores

Durante la primera jornada de los octavos de final, disputada este martes 24 de noviembre, se llevaron a cabo tres cotejos: Athletico Paranaense vs River Plate (1-1), LDU vs Santos (1-2) y Racing vs Flamengo (1-1).

En el único cotejo que se tuvo más de tres goles fue el disputado en el Rodrigo Paz Delgado. Liga de Quito, el único equipo ecuatoriano en ganar la Copa Libertadores, tuvo un resultado adverso lo cual lo coloca con un pie fuera de la competición.

Por su parte, este miércoles disputarán sus respectivos partidos los dos equipos ecuatorianos restantes: Independiente del Valle y Delfín de Manta.

Te puede interesar