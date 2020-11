Diego Armando Maradona falleció, sufrió un paro cardiaco y deja un huevo imposible de llenar en el mundo del fútbol. A todos los aficionados y futbolistas han mostrado su dolor desde distintos aspectos. Uno de ellos fue Lionel Messi, quien lo recuerda con mucho respeto.

"Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD".

En apenas media hora de publicación, el posteo, que incluye dos fotos a pura sonrisa, tuvo cuatro millones de likes.

Maradona encontró a Messi llorando bajo la ducha

Maradona fue influyente en muchos jugadores desde los normales hasta Leo Messi, quien una vez tuvo que consolarlo luego de una dura derrota en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En el Mundial 2010, Argentina se topó con Alemania en cuartos de final y nueve años después, Diego Maradona reveló una historia inédita con Leo Messi. Aquel partido, el seleccionado de Diego perdió 4-0 y quedó eliminado de la Copa del Mundo.

Messi: "Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno" / Mundial Rusia 2018

"Lo vi llorar como un bebé en la ducha cuando perdimos 4-0 con Alemania y los que se hacían los caudillos ya andaban pidiendo un vuelo para irse antes…", confesó Maradona en diálogo con Líbero, de TyC Sports.En ese momento, Maradona también fue crítico con otros compañeros de Leo Messi en ese Mundial: "Cuando nos goleó Alemania 4-0 en Sudáfrica 2010, mientras uno que nació en La Plata (Verón) estaba buscando vuelos para volverse, Leo Messi estaba llorando en las duchas. Yo lo vi, no me lo contaron".Para cerrar, Maradona expresaba: "Nunca me van a enfrentar con Messi".

