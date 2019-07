Anuel AA y Karol G, se escribe 'bebecita' no 'bebesita' como ambos lo escriben en sus redes y su público repite el error. Sabemos que los 'bebecitos' se dicen así de cariño y es la palabra que más dice puertorriqueño en sus canciones. Pero el punto es que se escribe con c y no con s.

Incluso, la Real Academia Española (RAE) ya lo ha aclarado en varias ocasiones a los usuarios que han consultado en Twitter. "El interfijo que va entre la raíz y el sufijo diminutivo se escribe con c", se lee en un tuit. Mientras que en otro mensaje se reitera que: "Por tanto bebecita de bebé se escribe con c".

Sin embargo, Anuel y Karol lo plasman en su Instagram de una forma incorrecta. Él le dice a su amada 'bebecita' y ella lo llama por 'bebecito'. Este apodo de cariño surgió desde la canción de ambos 'Secreto', ya que inicia con "bebecita" y luego cuenta cómo es la relación que tienen.

Desde entonces, Anuel usa la palabra 'bebecita' en todas sus canciones y la popularizó junto a otras expresiones. Es por ello que llama así a su novia. Además, los artistas han sido inseparables desde que grabaron 'Culpables' y luego oficializaron su relación.







Karol y Anuel se convirtieron en la pareja del momento tanto en la industria musical como en las redes sociales. Cada publicación que realizan superan el millón de 'Me Gusta'.

Incluso, Anuel tiene una línea de ropa masculina y femenina que llevan plasmadas sus frases más populares. Para las chicas, hay shorts que llevan esta palabra y hasta mal escrito está.



