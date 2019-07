¿Cómo se escribe la risa? La RAE causa polémica entre usuarios por su respuesta

Un usuario en Twitter hizo una consulta a la Real Academia Española (RAE) sobre ¿Cómo se escribe la risa? La respuesta de como sería lo correcto causó polémica entre sus usuarios. Recordemos que hay consultas de este tipo que se vuelven virales y se convierten en noticia.

"¿Es correcto utilizar el HAHAHAHAHAHAHA como risa?", fue la pregunta del usuario @venado_vengador . A lo que la RAE respondió: "En español, la reproducción de la risa es «ja, ja, ja», separando los elementos repetidos con comas. Cada «ja» de la risa es tónico, por lo que no es adecuado escribirlos seguidos como una palabra llana".

La academia añadió que la forma "ha" corresponde al inglés. Más de 140 retuits generó esta respuesta y 364 'Me Gusta'. Sin embargo los usuarios como que no quedaron muy conformes.

Reacciones:

"Me río así y en la segunda coma ya se me pasa. Ja, ja". "Pues esa risa parece irónica o cínica". "Pues si lo dice la RAE no hay duda, pero a mí me suena con las comas como una risa sarcástica: "te vas? mira como sufro…ja, ja, ja". Entre las otras reacciones, los usuarios compartieron GIF's, y memes.

