Liga Pro: Esta es la tabla de posiciones y resumen de la fecha 4 del campeonato nacional de fútbol 2019

La fecha cuarta del campeonato nacional terminó este lunes 4 de marzo con el partido, U. Católica contra Fuerza Amarilla, el partido acabó 6- 0 a favor del equipo universitario en el Estadio Olímpico Atahualpa. El encuentro desde el inició fue dominado por el 'Trensito azul', Luis Amarilla anotó el primer tanto en el 17’ del primer tiempo, desde ahí empezaron la ráfagas de goles, Yúber Mosquera 24’, Bruno Vides (27’, 58’), Jeison Chalá 32’ y por último nuevamente Amarilla en el 80’. Con esa resultado la Católica tiene 7 punto, mientras que Fuerza Amarilla tiene 3 puntos.

En otro de los partidos donde hubo muchos goles, fue en el encuentro de Liga de Quito contra Guayaquil City, jugado el 2 de marzo, ahí los ‘Albos’ triunfaron 4-0 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Jefferson Intriago abrió el marcador luego de un remate de esquina en el 15’, Nicolas Freire anotó su doblete en el 31’ y 36’ respectivamente. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 68 Cristian Martínez Borja sentencio el partido. Con esa resultado Liga posee 10 puntos y es líder de la tabla, mientras que Guayaquil City se encuentra en el número 12 de la casilla con 4 puntos.

Por otro lado, el Olmedo de Riobamba cayó ante un Macará de Ambato motivado por el triunfo en la Copa Sudamericana contra el Guabirá de Bolivia. El marcador se abrió en el minuto 61 luego de un cabezaso de Moisés Coroso, Michel Estada expandió esta ventaja para el equipo ambateño en el minuto 66. Con este partido, Macará se ubica en la quinta pasión de la tabla con 8 puntos, mientras que el Olmedo se ubica en la octava casilla con 6 puntos.

El 3 de marzo, Barcelona SC cayó 3-0, en el Valle de los Chillos, ante el Independiente del Valle. Los goles lo anotaron Richard Schuke en 38’, Juan José Govea en el 43’ y Cristian Dájome en el minuto 47. Con este resultado Barcelona está en la séptima poción de la tabla con 7 puntos, ministras que los del Valle se ubican en la tercera casilla con 9 unidades.

Por otro lado, el 2 de marzo se jugó, los partido entre Emelec vs Técnico Universitario y Delfín vs Aucas.

En el primero, los eléctricos triunfaron por el mínimo ante el Técnico universitario, el gol lo anotó Brayan Angulo en el 65’ de penal. Emlec se ubica en la novena posición con 6 unidades ministras que el Técnico está en la casilla numero quince con cero puntos.

En el partido del Delfín vs Aucas que se jugó el estadio Jocay, los cetáceos se impusieron 4-2 a los orientales. El primer tanto vino rápidamente al comenzar el partido, Ayovi anotó en el minuto 5 a favor de los cetáceos, seguido, Luis Cangá en el minuto 9. Pablo Burzio descontó para los Orientales. En un segundo tiempo más acelerado para ambos equipos, Garces Acosta anotó de penal en el minuto 82 a favor del Delfín. Ya en los minutos complementarios Maxi Barreiro también hizo su gol de penal a favor del Aucas, no obstante esto no le alcanzó a los orientales, ya que Diego Rojas sentencio el partido a favor de los cetáceos. Delfín se ubica en la cuarta posición de la tabla con nueve puntos, mientras que el Papa Aucas se ubica en la décima casilla con 6 puntos.

Entre los otro partidos jugados están el de Deportivo Cuenca vs America que terminó 2-0 con marcador a favor de los cuencanos. Mientras que el Mushuc Runa ganó 1-0 su primer partido frente al El Nacional.

TABLA DE POSICIONES

Liga de Quito- 10 Deportivo Cuenca- 10 Independiente del Valle- 9 Delfín- 9 Macará- 8 U. Católica- 7 Barcelona SC- 7 Olmedo- 6 Emelec – 6 Aucas- 6 Mushuc Runa- 4 Guayaquil City- 4 El Nacional- 3 Fuerza Amarilla – 3 Técnico Universitario –0 CD América de Quito- 0

