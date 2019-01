Congreso FEF: dirigentes de Fuerza Amarilla y Liga de Portoviejo se fueron a los golpes

Se reportaron incidentes entre Néstor Rodríguez, de Liga de Portoviejo y Fabián Aguilar, de Fuerza Amarilla, quienes se fueron a los golpes en los exteriores del auditorio de la FEF.

El motivo del altercado sería porque La FEF no sancionó a Fuerza Amarilla que después ascendió, provocando esta reacción por parte de los manabitas.

En el hecho, una periodista que cubría el evento, resultó herida en su pie tras estar presente en el suceso. El Jefe de seguridad de la FEF expresó que le pasó "por curiosa".

Por andar de sapo casi me dan jajaja

Rodriguez vs Aguilar

Portoviejo vs Fuerza Amarilla

Cruce que llegó a las manos pic.twitter.com/89wQnZZd85

