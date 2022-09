Caso María Belén Bernal: el rastro que no pudo ocultar Germán Cáceres en su habitación al interior de la Escuela Superior de la Policía

Varios indicios se encontraron en la habitación de Germán Cáceres, principal sospechoso en el caso de desaparición de María Belén Bernal. Sin embargo, según el Dr. Jesús López, existe un rastro en el cuarto que solamente se pudo detectar con una prueba de luminol, una herramienta utilizada para investigación forense que sirve para detectar rastros de fluidos.

“Tras haberse sometido a este registro la habitación de Germán Cáceres hay abundantes rastros de fluidos sanguíneos esa habitación. Se presume que pudo haber sido el lugar de los hechos”, señaló el defensor legal.

Así mismo agregó: “más aún, la señorita que se encuentra procesada escuchó que Cáceres arrastraba algo por el pasillo para posteriormente escuchar golpeteos de las gradas”.

[ EXCLUSIVA: “Castillo de Grayskull”: Aquí fue el lugar donde habría sido agredida María Belén Bernal Otavalo antes de su desaparición ]

Afiche Germán Cáceres

Sin embargo, la defensa de la familia de la ciudadana hoy desaparecida están en la espera de recibir los resultados de las pruebas de ADN para corroborar si el fluido sanguíneo que estaba en la habitación y en el vehículo del gendarme prófugo, era de la María Belén Bernal.

[ “¡Ándate de aquí si no quieres tener problemas!”: Teniente de la Policía vio a Germán Cáceres con mancha de sangre en la mano, según abogado de la familia de María Bernal ]

Madre de cadete Joselyn Sánchez se pronunció sobre procesos en contra de su hija

Más detalles aparecen respecto al caso de la desaparición de María Belén Bernal Otavalo. La madre de la cadete Joselyn Sánchez, procesada, se pronunció respecto a la detención de hija e incluso aseguró que ella también es “víctima” de Germán Cáceres.

“No he podido ver a mi hija. El abogado ha hecho todos los posible para poder verle. Sim embargo, yo no he podido. Yo como madre quiero decirle que mi hija es inocente de todo lo que se le acusa”, señaló la señora en una entrevista para TCTelevisión.

Así mismo aseguró: “ella es víctima de este Teniente (Germán Cáceres) y víctima también del Estado. Porque el Estado tuvo la posibilidad de cogerle a este policía. Sin embargo, no lo hizo. Ahora están buscando hecharle la culpa de todo a mi hija, y eso no es justo”.

“Como madre pido y suplico. Le digo a la mamá de María Belén Bernal que mi hija no sabe nada , que ella lo dijo ya todo, no oculta nada. Mi hija no es culpable. Los únicos culpables son aquí los señores del Estado que no lo detuvieron”, agregó.