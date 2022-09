“Ella es víctima de este Teniente”: Madre de cadete Joselyn Sánchez se pronunció sobre procesos en contra de su hija por el Caso de María Belén Bernal

Más detalles aparecen respecto al caso de la desaparición de María Belén Bernal Otavalo. La madre de la cadete Joselyn Sánchez, procesada, se pronunció respecto a la detención de hija e incluso aseguró que ella también es “víctima” de Germán Cáceres.

“No he podido ver a mi hija. El abogado ha hecho todos los posible para poder verle. Sim embargo, yo no he podido. Yo como madre quiero decirle que mi hija es inocente de todo lo que se le acusa”, señaló la señora en una entrevista para TCTelevisión.

Así mismo aseguró: “ella es víctima de este Teniente (Germán Cáceres) y víctima también del Estado. Porque el Estado tuvo la posibilidad de cogerle a este policía. Sin embargo, no lo hizo. Ahora están buscando hecharle la culpa de todo a mi hija, y eso no es justo”.

“Como madre pido y suplico. Le digo a la mamá de María Belén Bernal que mi hija no sabe nada , que ella lo dijo ya todo, no oculta nada. Mi hija no es culpable. Los únicos culpables son aquí los señores del Estado que no lo detuvieron”, agregó.

[ EXCLUSIVA: “Castillo de Grayskull”: Aquí fue el lugar donde habría sido agredida María Belén Bernal Otavalo antes de su desaparición ]

🔴#ATENCIÓN | La madre de la Cadete Joselyn S., reveló en @tctelevision que su hija es otra víctima del teniente Germán Cáceres, principal sospechoso de la desaparición de #MariaBelénBernal, y cuestionó que sólo ella este detenida por el caso. ⬇ pic.twitter.com/6VPaPQ0y7c — Radio Pichincha (@radio_pichincha) September 20, 2022

“Sabíamos todo lo que hacía”

La madre de la cadete Joselyn Sánchez indicó que nunca supieron de la relación que mantenía con Germán Cáceres. Sin embargo, dijo que siempre estaban al tanto de las actividades de ella.

“Siempre salíamos a verle cuando ella salía de franco. Nosotros sabíamos todo lo que ella hacía. Sabíamos que ella estuvo en una parrillada el sábado (11 de septiembre) con algunos cadetes donde se presentó este oficial. Hasta ahí. Pero que mi hija haya tenido algo con él, yo lo ignoro completamente. Nunca me contó nada de eso y estoy segura de cómo es mi hija, yo le formé en la escuela que le di en mi hogar. (...) Él (Cáceres) también le acosaba por lo que se dijo en la audiencia. Dice que mi hija lo hizo obligada , fue una víctima de él”, finalizó la familiar de la cadete.

[ María Belén Bernal: revelan por cuánto tiempo habrían atacado a la mujer ]