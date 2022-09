“Castillo de Grayskull”: así le decían al lugar donde agredieron a María Belén Bernal Otavalo antes de su desaparición

Mas detalles del caso de desaparición de María Belén Bernal Otavalo siguen apareciendo conforme las investigaciones avanzan. Los abogados de la ciudadana de 34 años, Dr. Jesús López y Dr. Galo Quiñónez, señalaron a Metro Ecuador que el lugar donde fue agredida la mujer era conocido en los interiores de la Escuela Superior de la Policía Nacional como el ‘Castillo de Grayskull’”.

Según las investigaciones recabadas por quienes están al frente de este caso así es apodado una de las estructuras que se encuentra al interior de la institución donde forma a las y los futuros gendarmes. Se conoce que es un edificio donde solo residen uniformados oficiales, tenientes y subtenientes de la Policía Nacional.

De igual manera, se señaló que el momento donde se escuchó las agresiones que recibió María Belén Bernal, la cadete Joselyn Brigitte, hoy procesada, no era la única que no estaba en las instalaciones esa noche.

“Hace referencia a un lugar que no se puede destruir y no existen cámaras que es lo que se sabe. El único lugar de la Escuela Superior que no tiene este medio de seguridad. Los oficiales lo usan para entretenimiento”, señaló Galo Quiñónez, el otro abogado de la familia de la hoy desaparecida.

Hasta el cierre de esta nota se desconoce la ubicación exacta a los interiores de la institución donde se dieron los hechos antes de que se desconociera los paraderos de la abogada de 34 años.

¿Qué es el Castillo de Grayskull?

Esta estructura es es una fortaleza ubicada en el planeta ficticio Eternia. Forma una ubicación central en el universo de juguetes, cómics, animación de ‘Masters of the Universe’ y también aparece en la adaptación de acción en vivo de 1987. El concepto se le atribuye a Donald F. Glut, según información en plataformas digitales.