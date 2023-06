“Jaume te voy a meter presa”, Arianna Mejía dice que la demandará y la acusa de filtrar un video íntimo

Una nueva polémica entre Carolina Jaume y Arianna Mejía. Primero se supo que Carolina Jaume renunció en vivo al programa “Agárrate” luego que Mejía le dijo que estuvo con “la mitad de TC”, pero al siguiente día, Carolina estuvo como la nueva ‘Hacker de la farándula’.

Arianna hizo un emotivo post pidiendo disculpas a Jaume, pero horas después expresó su indagación en redes porque le llegaron mensajes de un “hacker” en el que acusan a Carolina Jaume de filtrar videos íntimos de ella y ahora dice que la demandará.

Con varias historias en su cuenta de Instagram contó lo que se enteró. “¿Se acuerdan cuando perdí mi cuenta de Facebook, Hotmail e Instagram y salió el famoso video mío, ¿adivinen quién fue? Mi intuición jamás falló. Yo siempre supe que fuiste tú CJ. Pero hoy el hacker se puso en contacto conmigo y los chats lo maneja la Fiscalía, yo sí te voy a demandar?, fueron las primeras reacciones de Arianna.

“Hiciste que mi reputación se vaya al piso con un video mío sex... Lo expusiste en todas las página de farándula que pudiste. Solo por decirte “Barbie v...” Yo solo tenía 18 años. Qué mala, hiciste que me hackeen mis cuentas y perdí los videos de cuando nacieron mis hijas porque eso estaba en mi correo. El hacker se puso en contacto conmigo y sé que es él porque sé cuantos videos fueron y tiene información que solo él puede saber. Luego de muchos años te hiciste amiga mía y me contaste cosas que nadie sabía”, continuó escribiendo Arianna.

Las historias de Arianna Mejía donde dice que demandará a Carolina Jaume (Captura de pantalla Instagram Arianna Mejía)

Mejía aseguró que hoy se pondrá en contacto con su abogado para demandar a Carolina Jaume, dijo que en esa época incluso trató de quitarse la vida.

En otra de sus historias colocó un audio de supuesto hacker. “Te explico cómo fue la situación, yo no te conocía, pero esta man me dijo que tú te habías ido e bolas al marido (...) Me dijo que te hackee. Tú sabes que de la cuenta Luisa García te contactaron y ahí pasaste los videos, nunca fueron expuestos. Esos dos videos se los pasó a ella y los regó”, se escucha en el audio.

Las historias de Arianna Mejía donde dice que demandará a Carolina Jaume (Captura de pantalla Instagram Arianna Mejía)

Junto con ese audio, Arianna escribió: “Jaume te voy a meter presa y te los digo con el corazón en la mano”.

Finalmente, Arianna ratificó su decisión de empezar un proceso legal fuerte y no quiere dinero, repitió lo doloroso que fue perder fotos de los partos de sus hijas. Y responsabilizó a la presentadora de farándula si algo le llega a pasar.

“Quiero dejar bien en claro estas palabras. Si me pasa algo ya saben con quién se junta la señora en cuestión, si llego a ser callada o hackeada ya saben quién fue, pero llegaré hasta lo último”, finalizó Mejía.