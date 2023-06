¿Carolina Jaume soltera? Entre lágrimas reveló lo que pasó con su novio empresario

“Me da miedo el amor”, dijo entre lágrimas la nueva Hacker de la Farándula, Carolina Jaume, quien llenará de más polémica el programa de farándula. Ella mismo dijo que la agarraron en ‘curva’ cuando le preguntaron sobre su novio, el empresario, Aldo Degenna.

Fue el mismo Santiago Castro, quien le dijo que vaya a ‘la paila’ y le preguntó: ¿Carolina Jaume está con novio, soltera o qué pasó? la guayaquileña no pudo evitar llorar al mencionar que había tenido una pelea con Aldo el fin de semana y ella mismo decidió poner una pausa aunque tiene muchas ganas de volver a llamarlo y contarle todas las buenas noticias de su nuevo trabajo.

“No estoy soltera, no lo considero así, estoy en un momento de pausa que nos dimos por razones mías”, dijo. “Me da miedo el amor, tengo este bloqueo y simplemente espero que se puedan resolver las cosas ya que no hemos hablado por tres días y ayer con esta noticia quise llamarlo, pero no lo hice”, explicó Carolina Jaume revelando que ahora le cuesta creer en el amor y por eso se aleja o tiene bloqueos.

¿Quién es el ‘Caballero de Manta’?

El amor entre Carolina Jaume y el empresario Aldo Degenna, habría surgido luego de haberse consumado la separación de la también actriz con su ex esposo, Allan Zenck, sin embargo, por temas de tiempos y viajes de trabajo de su ahora novio, la relación no logró salir a flote de manera exitosa para ese tiempo.

Sin embargo, tal parece que la llama solo bajó su intensidad, más no alcanzó a apagarse, por lo que Degenna y Jaume, luego de pasado algunos meses, decidieron volver a intentarlo. Asimismo, y en palabras de Mauricio Altamirano, el ´Cuy´ de la farándula, quien cabe destacar estuvo presente durante la cena de amor difundida por la actriz, tuvo la oportunidad de conocer personalmente al novio de Jaume, un distinguido empresario de Manta, a quien describe como; amable, atento y muy caballero con Jaume.

Degenna es un empresario oriundo de la ciudad de Manta, provincia de Manabí.