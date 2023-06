Arianna Mejía se disculpa con Carolina Jaume después de decirle que estuvo “con la mitad de TC”

Una polémica se desarrolló en vivo durante el programa de farándula digital, “Agárrate”. Carolina Jaume renunció tras las declaraciones de Arianna Mejía.

“Ella ha estado con la mitad de Tranzas” le dijo Carolina a Arianna, a lo que Mejía respondió: “Sigue de loca, tú has estado con la mitad de TC y nadie te dice nada”. Ante ello, Carolina Jaume, reaccionó con indignación y rabia. “A ver, aclárame eso, con mi reputación no juegas. Muchísimas gracias, renuncio en vivo, dijo Jaume y se fue del estudio.

Las imágenes del momento de hicieron virales y recorrieron las redes sociales. Ante la polémica, Mejía quiene estaba como invitada durante la semana, le dedicó un mensaje a Jaume y se disculpó, aclarando que lo que dijo fue en reacción a una respuesta que tampoco le gustó de Jaume.

“No somos perfectas, no somos malas. Yo digo las cosas a veces sin pensar, pero jamás lo hago con el “afán” de hacer una “maldad” y no estoy orgullosa de que todos estén a mi favor (...) Recuerdo que mi primer trabajo fue en FULL Farándula y tenía 19 años, mi primera nota me la dio ella y ¿saben qué? Me hizo sentir mal porque era un tema de su hija y en una de las preguntas que me mandaron a hacer decía “que pasaría si Rafaella (tu hija) tiene novio, la dejarías?” Recuerdo que ella hizo lo mismo que yo hice hoy con ella”, recordó Arianna en sus primeros pasos en la farándula.

Después dijo que le pide disculpas por sus declaraciones ya que no le consta y respondió a su comentario. “Pero yo sí te pido disculpas porque no me consta. Solo lo he escuchado al igual que tú muchas cosas de mí. Lo siento, no quise causarte un daño. Yo jamás respondo con malicia, simplemente respondí a lo que tú me dijiste. Fui invitada toda la semana en “Agárrate”, pero decidí no ir más por el momento. Brilla rubia, eres talentosa”.

Este mensaje fue acompañado con una foto de las dos abrazadas y sonriendo. Por el momento, Carolina Jaume no se ha pronunciado o respondido a la publicación de Arianna y si su renuncia es definitiva del programa de farándula.