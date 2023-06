“El que se quiere ir se va”, le dijo Carolina Jaume a ‘Lazito de la farándula’

La llegada de Carolina Jaume a ‘Los Hackers de la farándula’, cayó como un balde de fría a Leonardo Quezada, más conocido como ‘Lazito’. De hecho, en el matinal ‘En Contacto’ apareció el presentador y dijo que había pedido una reunión porque está pensando decisión.

[ La cara que puso ‘Lazito’ al conocer a la nueva Hacker de la Farándula, Carolina Jaume ]

“Por eso estoy en En Contacto, yo inicié aquí y me encantaría regresar”, dijo en el mañana. Hasta que dieron las 14:00 y se encontraron frente a frente, Carolina y Lazito para aclarar la situación.

“El que se quiere ir, se va como lo hice yo. Simplemente se dice me voy y me voy. No me paso por todos los programas diciendo quiero una reunión. Si te quieres ir, toma la decisión. Tú estás en una posición suficientemente madura, profesional, adulto seguro de sus decisiones. No amenaces”, le dijo Jaume en vivo durante el programa ‘Los Hackers de la farándula’.

Lazito respondió de manera cortante. “Yo no sé porque asume ella esa postura. No he dicho que me quiero ir, solo pedí una reunión con mis jefes”, Jaume lo interrumpió, “Para que te quejes de mí”.

“Yo no estoy quejándome de nadie, usted no es el obligo del mundo, señora Jaume”, finalizó Quezada.

Temprano, Virginia Limongi le preguntó si este pensar tiene nombre y apellido, a lo que respondió, “Siempre he buscado trabajar en un ambiente donde me sienta cómodo y desde ayer no me siento cómodo”.

Hasta el momento no se sabe mayor detalle de la decisión de Quezada, si se va o se queda en el programa de farándula sabiendo que debe trabajar con Carolina Jaume o están dispuestos a limar asperezas.

¿Qué pasó con Lazito y Carolina Jaume?

En abril del 2023, durante la gala de los premios REM 2023, hubo un roce entre Carolina Jaume y el ‘Lazito’ de la farándula. Cuando la prensa la abordó la actriz, ella dijo que le pagaron al presentador para que haga una entrevista al abogado de su exesposo, Allan Zenck.