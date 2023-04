Así fue el enfrentamiento que protagonizaron Renier Izquierdo y ´Lazito´: “A Dora y sus menestras no les debo disculpas”

Renier Izquierdo sigue en el ojo del huracán de los medios luego del polémico live, en el que dejó en entredicho, o al menos hizo pensar que no se sentía a gusto con la medida que el reality de baile ´ Soy el mejor´ había tomado para con él, tras suspenderlo por llegar tarde, y en el cual se hizo centro de críticas, pues la mayoría de los portales de farándula, aseguran que renegó de la buena suerte que le ha brindado el Ecuador.

Tras estas controversiales opiniones vertidas por el también presentador, más de un espacio de entretenimiento, hizo mención de su nombre para señalar lo que consideraban había hecho mal Renier, entre esos ´Los Hackers de la farándula´. “Existen personas que no soportan el no protagonismo, cuando ellos no son el centro de atención, cuando ellos no son la noticia, (...) cuando no los toman en cuentan caen en este error, no soportan el no protagonismo, se creen el ombligo del mundo y no lo son”, dijo Lazito para referirse al episodio de Renier.

En el más reciente encuentro de cara a cara entre los dos personajes de entretenimiento, Leonardo Quezada exigió una disculpa al bailarín y este a su vez aseguró que si se retractaba con los medios, pero no con “Dora y sus menestras”.

¿Qué se dijeron?

Renier Izquierdo: “Aquí estamos en camerino y miren como está la prensa hostigándome. Están usando cosas que no deben de decir. Yo respeto y amo Ecuador”, fueron unas de las primeras palabras mantenidas en el intercambio de la entrevista, sin embargo, Leonardo pidió que reconociera lo que a su juicio fue un mal actuar y Renier dijo: “Quieres hacer de un árbol caído cosas que no tienen nada que ver. A Dora y sus menestras no les debo disculpas”.

Leonardo Quezada: “Es una falta de respeto lo que estás diciendo a nuestro programa y al canal por el cual te hiciste conocer que es Ecuavisa, porque viniste al Ecuador por El poder del amor y en vez de rectificar sigues insultando, no puedo creer que te refieras así a un programa de televisión ´Dora y sus menestras´”, dijo.