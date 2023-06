¿Lazito se retiraría de ‘Los Hackers de la farándula’ por el regreso de Carolina Jaume?

El regreso de Carolina Jaume a Ecuavisa dejó sorprendidos a los seguidores del programa “Los Hackers de la farándula”. Esta noticia fue un secreto muy bien guardado, ni Leonardo Quezada, más conocido como “El Lazito de la farándula” se lo esperó y al parecer no le gustó la idea de ser el compañero de Jaume todas las tardes en el programa, su reacción quedó grabada en video.

“Hola con todos menos con algunos, ¿no que no? Contra todo pronóstico y les dije qué iban a hacer cuando me vean sentada a lado de ustedes. Se cumplió mi profecía”, fueron las primeras palabras de la Jaume mientras miraba a Quezada.

“Yo sí vendo papito, por eso estoy aquí y de ahora en adelante me verás la cara y hablaremos de los temas que tanto dijiste de mí”, le dijo cuando se acercó a saludarle.

‘Lazito’ solo se limitó a darle la bienvenida y le dijo que ella es una profesional. Pero esta mañana en el programa ‘En Contacto’, el presentador hizo varias revelaciones. “Pedí una reunión. Yo estoy pensando en tomar una decisión, por eso estoy en En Contacto, yo inicié aquí y me encantaría regresar”.

Virginia Limongi le preguntó si este pensar tiene nombre y apellido, a lo que respondió, “Siempre he buscado trabajar en un ambiente donde me sienta cómodo y desde ayer no me siento cómodo”, de su boca no salieron nombres ni apellidos, pero es muy obvio que no está cómodo con el regreso de Jaume a su programa.

Lo que sí dejó claro fue que no se tomaría ni un café con Carolina Jaume. Por su parte la exjurado de “Soy el mejor” ha demostrado que con el que mejor se lleva es con Santiago Castro, incluso después se fueron a festejar el cumpleaños de Castro.

¿Qué pasó con Lazito y Carolina Jaume?

Recordemos que en abril, durante la gala de los premios REM 2023, hubo un roce entre Carolina Jaume y el ‘Lazito’ de la farándula. Cuando la prensa la abordó la actriz, ella dijo que le pagaron al presentador para que haga una entrevista al abogado de su exesposo, Allan Zenck.