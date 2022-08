“Yo soy licenciada en Comunicación Social, ¿Tú lo eres mi amor?”: así arremetió Carolina Jaume contra periodista de redes sociales

Carolina Jaume continua siendo noticia. Hace unos días la guayaquileña tuvo un encuentro con el periodista, Álex Matamoros, del programa digital de farándula “Viralizados”. Lo que llevó a que ella actúe como fue porque el comunicador le preguntara sobre su expareja Allan Zenck.

El entrevistador la abordó cuando iba saliendo para preguntarle sobre un mensaje de Allan que publicó en las redes diciendo que ella no estaba diciendo la verdad, a lo que respondió: “no quiero hablar del tema. Estamos hablando muy bien ahorita”.

Después de estas declaraciones el periodista procedió de la siguiente manera: “prácticamente a usted la dejó como mentirosa”, afirmación que hizo molestar mucho a quien se retiró momentáneamente de En Contacto.

“Haber hijito, mentirosa es lo que menos soy. A él le contaron programa no lo vio y cuando yo le enseñé, porque a mi no me vas a hacer quedar mal tú. No sé quién eres tú”, le replicó Jaume.

"Carolina Jaume arremetió contra periodista de Viralizados"./ Captura del momento Álex Matamoros entrevista a Jaume.

Posterior a ello, agregó: “No soy mentirosa, así que ahorra el comentario, ¿Eres comunicador social? Yo soy Licenciada en Comunicación Social, ¿tú lo eres?”.

Frente a eso el joven reportero le respondió: “si, justamente me gradué hace poco”. Luego Carolina continuo: “preciosos viste que él (Zenck) borró el comentario”.

“Si y por eso vengo a la fuente y le estoy preguntando”, a lo que Jaume lo interrumpió y le dijo: “entonces eso quiere decir que no me dejó como mentirosa”.

Sin embargo, al final ella lo llamó a su ex para que pueda asegurar a los comunicadores presentes. Posterior a ello, Jaume se disculpó con el comunicador, a quien le aseguró que no estaba pasando por un buen momento.

Carolina Jaume rompe el silencio tras salir de Ecuavisa

arolina Jaume decidió salir del canal de manera temporal, según un comunicado de Ecuavisa. También informa que los motivos son personales, los cuales se mantendrán en “absoluta reserva”.

Sus compañeros de En Contacto también se pronunciaron al inicio del programa dando su total apoyo y respaldo a Jaume. La presentadora finalmente se pronunció en su cuenta Instagram.

“Gracias por sus muestras de solidaridad, cariño y preocupación. Ecuavisa es y sigue siendo mi casa televisiva. Por un corto periodo de tiempo tomare una pausa a mi vida pública y al programa (del cual sigo siendo parte). Agradezco a mis jefes y a mi empresa por su apoyo y empatía. Pronto nos veremos, estaremos en contacto. Con cariño y agradecimiento Lcda. Carolina Jaume Saporiti”, fue el mensaje que acompañó su publicación.