“No las puedo dejar en el cajón de la casa”: Sofía Caiche habló sobre su busto y lo incómodo que resulta su tamaño en ocasiones

Sofía Caiche habló sobre lo incómodo que resulta en ocasiones el tamaño de su busto. En una entrevista con la periodista Ivonne Lago, en el segmento “Cuéntamelo Todo” del canal digital Café Club Tv, la actriz decidió contar algunas anécdotas con toda la libertad del mundo y publicarlo en sus historias de Instagram.

“Yo era feliz sin ellas, pero nuevamente volvió mi busto grandote de grasa. Ya no hay de otra, no las puedo dejarlas en el cajón de la casa. Cualquier ropa que me ponga se me va a ver. Me pongo un escote normal y obvio se me va a ver”, expresó Sofía.

Luego de decir eso, la guayaquileña se movió como si estuviera bailando, haciendo que su busto se lleve el protagonismo mientras ella decía: “tiembla Ecuador tiembla, por eso tengo que taparme” y la entrevistadora suelte una carcajada.

"Sofía Caiche habló sobre lo incómoda que resulta en ocasiones tener el busto grande"./ Instagram

Así mismo, Sofía en los fragmentos que posteó, contó que antes de casarse recibió varios mensajes de hombres extraños que le mandaban ‘packs’ a la mensajería de su cuenta, como también otras experiencias a lo largo de su vida.

Sofía Caiche se vuelve influencer

Sofía Caiche ha tomado fuerzas desde sus redes sociales. Es así, que ha optado por subir contenido constantemente. Sin embargo, en esta ocasión quiso darle un giro inesperado.

Vestida con una falda de colores, blusa blanca y dejando al descubierto su ombligo, la actriz utilizó la introducción de la canción de la famosa Rosalía, “Bizcochito”, para poder imitar una actividad jocosa de su cotidianidad.

Ella quería imitar el momento en que su esposo le reclamaba mucho por estar metida en las redes sociales, sobre todo por estar metida en TikTok.

La ‘vedette’ así tituló también el video, por lo que este pequeño ‘reel’ recibió el ‘me gusta’ de más de 8 000 usuarios que siguen a Sofía, quien aparte de ser famosa en la pantalla chica, se está haciendo notar en sus redes sociales.