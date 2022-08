“Nuevos proyectos se presentaron para servir a mi pueblo”: ‘La Bombón’ se despide de TC Televisión con esta última publicación

Mayra Montaño, conocida en la pantalla chica como ‘La Bombón’, se despidió de TC Televisión con un emotivo mensaje desde su Instagram. La comunicadora fue parte de el espacio “DespierTC” y la emisión vespertina del “El Noticiero”, donde se dio a conocer con su clásico: “¡Ratatata!” para reportar la información de la crónica urbana.

“Ha llegado el momento de partir de uno de los espacios más queridos y respetados para mí: la televisión, a la cual me he sumado aportando con mi humilde trabajo. De corazón les digo que la partida y la despedida es dura, pero me llena de tranquilidad saber que este es un peldaño del largo camino que me toca por recorrer con nuevas metas y nuevos proyectos que se me presentaron para servir a mi pueblo, mi gente”, expresó Montaño.

La famosa presentadora pasará ahora a la política. Pugnará por ser concejal en Guayaquil y representará al Partido Social Cristiano, que busca seguir con el cabildo por cuatro años más.

“Si me permiten seguiré siendo una más de ustedes, tratando de hacer las cosas bien para estar a la altura de quien me hizo su instrumento de ayuda y servicio, gracias a Dios”, indicó Montaño.

También agregó: “mi corazón esta lleno de agradecimiento para las personas que me extendieron su mano y me brindaron la oportunidad de estar en unos de los espacios más grandes de la televisión ecuatoriana”.

Finalmente ‘La Bombón’ culminó su mensaje explicando que su paso por la Tv no ha terminado aún: “esto no es un adiós, es sencillamente un hasta luego y Dios tiene el timón de mi barco; estaré siempre en el lugar donde él quiera que yo esté”.

La publicación fue acompañada de siete fotografías de momentos donde presentó sus segmentos. También estaba en el post un video que publicitaba su espacio donde ella tenía “la información de primera mano”.

Las personalidades pugnarán por una candidatura en las elecciones 2023

Las elecciones primarias se celebrarán el próximo cinco de febrero de 2023 en Ecuador. Personajes como Carla Sala, María Fernanda Ríos, Jonnathan Carrera, Mayra Montaño ‘La Bombón’, Andrés Guschmer, Jefferson Pérez, serán las personalidades que pugnarán por una candidatura y ocuparán las papeletas en lo que será este evento político.