¡De la pantalla a la política! Carla Sala y José Delgado serán candidatos por Centro Democrático

Confirmado. Las dos figuras de la pantalla chica, José Delgado y Carla Sala serán candidatos para Concejales en Guayaquil por el partido de Jimmy Jairala, Centro Democrático (CD), en las elecciones que se desarrollarán en febrero de 2023.

Metro Ecuador conversó con Noris Arroyave Hernández, representante de (CD) y candidata a la Viceprefectura del Guayas, quien nos aseguró la presentación de estos dos personajes que pugnarán por ser parte de quienes apelen por las decisiones que serán tomadas desde el cabildo del Puerto.

“Si bien son personas públicas que han tenido su paso por los medios de comunicación, también son personas que han recorrido la ciudad y son preparadas. Conocen las realidades de los guayaquileños”, indicó Arroyave.

Desde el partido reconocen que, tanto Salas como Delgado, han escuchado a los ciudadanos desde su palestra; especialmente por parte del referente de la crónica urbana que según refieren “ha dado voces a quienes no la tienen”.

“Incluso, por medio de sus denuncias ha logrado evidenciar muchas realidades duras de la provincia del Guayas”, aseguró la candidata. Por otro lado, respecto a Salas las referencias vienen por su trabajo con el tema cultural y artístico, en la provincia y en el país.

“Ser bailarina no es ningún pecado, es un trabajo de años que cuesta tiempo, sacrificio, inversión y preparación. El ballet y la danza, que está desmerecido en este país, no significa que no tenga el proceso de construcción en la sociedad”.

— Noris Arroyave Hernández