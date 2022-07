¡La “Bombón” tiene nuevo galán! Conoce al nuevo “Brad Pitt” de Mayra Montaño

“Es un Brad Pitt”, así lo ha catalogado Mayra Montaño, más conocida “La Bombón” quien está profundamente enamorada. La presentadora de televisión se mostró con un atractivo hombre donde reveló que hasta le hizo una increíble petición.

“Mi Bradi Pitt, así le digo” dijo la presentadora en una entrevista en “De Boca En Boca”. Se conoció que la pareja se está dando una oportunidad en el amor y además le invitó a Qatar. “Me invitó a salir para decirme que quiere llevarme a Qatar”, dijo entre sonrisas.

Lamentablemente, la ‘Bombón’ no aceptó la ‘tremenda’ propuesta debido a su trabajo, pero aceptó que está muy enamorada y feliz de que el amor haya llegado nuevamente a su puerta.

¿Quién es el nuevo novio de Mayra Montaño?

La presentadora no quiso revela la identidad de su amado. Indicó que hace un tiempo estaba totalmente cerrada al amor pero ahora ya no pudo negarse.

“De pronto me estoy dando una oportunidad como dicen los muchachos. Estamos conociéndonos y dándonos un tiempito para ver si rescatamos y descubrimos esas cositas ricas del amor”, dijo en la entrevista.

Incluso advirtió que le lloverán miles de críticas cuando los vean juntos pero eso no impedirá para vivir su momento de felicidad dijo. “Las envidiosas que se rasquen porque por mi lado ni frío ni calor. Yo no soy una niñita, no soy una bebé. No me gustan muchachitos, me gustan maduros con experiencia para yo enseñar y aprender”, añadió.

Mayra Montaño tiene 66 años, es presentadora del canal TC y política. Actualmente se desempeña como Concejala Municipal en representación de la circunscripción urbana 1 de Guayaquil.