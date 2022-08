Indirecta de José Ramón Barreto para Eulices Alvarado: La operación de su mamá “es lo que realmente es verdad”

José Ramón Barreto lanzó -lo que parece una indirecta- para su compatriota y colega, Eulices Alvarado, quien recientemente aseguró que tuvieron “un ‘jujú”’ dentro del proyecto de ’A Puro Corazón’. No conforme con ello, reveló que por esa razón el novio de Krysthel Chuchuca filtró el video íntimo con la también ecuatoriana Emma Guerrero.

Fue a través de sus historias de Instagram que el protagonista de la serie de Netflix, ‘Bolívar’, fue reiterativo con “lo que realmente importa” desde Bogotá, Colombia, durante las grabaciones de su nuevo proyecto actoral. Con la frase a continuación, instó a sus más de 900 mil seguidores a que apoyen el GoFundMe para costear la colostomía (procedimiento quirúrgico) de su madre.

“Estamos grabando en las obligaciones que realmente importan y que sí son reales” — José Ramón Barreto en sus historias de Instagram.

Indirecta de José Ramón Barreto para Eulices Alvarado (Instagram)

Agregó que esa campaña la ha creado él y su familia para costear todo lo que requiere su madre y mejorar en su salud. “Si quieren ayudar, ‘síganme los buenos’”

“Eso es lo que realmente me importa, lo que realmente es verdad — José Ramón Barreto en sus historias de Instagram.

De momento, Alvarado no ha seguido más con ningún pronunciamiento. Mucho menos la novia de José Ramón. Quien ha hecho caso omiso a esta polémica. Realmente está enfocada en su negocio y lo que sí es que compartió la campaña de ayuda para su suegra.

Cómo comenzó el “toma y dame”

José Ramón Barreto trabajó junto a Eulices Alvarado en una serie juvenil llamada “A Puro Corazón”. El primero interpretó a “Alejandro Rodríguez” y el segundo a Elías Mujica «El Gato».

Barreto habría iniciado una disputa al decir en una entrevista con el programa, transmitido en YouTube llamado “Entregados”, que jamás volvería a trabajar con Alvarado.

A mediados de 2020 Barreto confesó públicamente que no volvería a trabajar con Alvarado. “Yo no puedo con la indisciplina, no puedo con la falta de seriedad, con la falta de empatía con el trabajo el equipo… Yo no volvería a trabajar, y ya te dije por qué, con Eulices Alvarado”, dijo en aquel entonces. “Él sabe que yo no trabajo bajo esos términos en los que no me entiendo, ahí no quiero nada. Y con la mediocridad yo no negocio. Es como es o no es, se acabó”, agregó.

Para esa respuesta, Eulices respondió: “Yo estoy seguro, muy claro, que su problema no es ese el que comentó; pero él, su manager y yo, sabemos cuál es el verdadero problema, pero obviamente de eso no estarían dispuestos a hablar”, según dijo al medio Ronda en 2020 como respuesta.

Revolvió ‘el avispero’

Recientemente, Eulices respondió una serie de preguntas en Instagram donde le consultaron: “¿Qué fue lo que realmente pasó entre José Ramón Barreto y tú?” y el actor respondió contundentemente:

“Él y yo tuvimos como una relación, tuvimos nuestro ‘jujú’ dentro del proyecto de ‘’A Puro Corazón’, luego terminamos también”, inició. Al final de las historias publicadas Eulices se refirió a Emma Guerrero: “Él en venganza hizo la entrevista, luego se le fue de las manos, todo el mundo sospechó de lo que traíamos y para cuidarse, publicó el vídeo con la actriz ecuatoriana (Emma Guerrero)”.