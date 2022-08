José Ramón Barreto habría tenido una relación con Eulices Alvarado y filtrado el video con Emma Guerrero

Eulices Alvarado no pudo más con las especulaciones y sacó a la luz todas las dudas que se generaron con el también actor venezolano, José Ramón Barreto cuando trabajaron juntos en una serie juvenil “A Puro Corazón”, donde Eulices interpretó a Elías Mujica «El Gato», y José Ramón a “Alejandro Rodríguez”.

A través de sus historias de Instagram, respondió una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores y quedaron conmocionados por sus declaraciones.

Una de las interrogantes fueron: “¿Qué fue lo que realmente pasó entre José Ramón Barreto y tú?” y el actor respondió contundentemente:

“Él y yo tuvimos como una relación, tuvimos nuestro ‘jujú' dentro del proyecto de ‘‘A Puro Corazón’, luego terminamos también”, inició. Sin embargo, al finalizar el proyecto, Barreto habría iniciado una disputa al decir en una entrevista con el “Entregados”, que jamás volvería a trabajar con él. Por su parte, Eulices aseguró que contrario a las razones que dio José Ramón Barreto para no recordar lo que vivió con él, se llevaría este tema bastante íntimo del cual no lo hablarían públicamente.

Este escándalo se dio a mediados del 2020, cuando Barreto confesó públicamente que no volvería a trabajar con Alvarado. “Yo no puedo con la indisciplina, no puedo con la falta de seriedad, con la falta de empatía con el trabajo el equipo… Yo no volvería a trabajar, y ya te dije por qué, con Eulices Alvarado”, dijo José Ramón en aquel entonces. “Él sabe que yo no trabajo bajo esos términos en los que no me entiendo, ahí no quiero nada. Y con la mediocridad yo no negocio. Es como es o no es, se acabó”, agregó.

José Ramón Barreto y Eulices Alvarado en A Puro Corazón (WEB)

“Yo estoy seguro, muy claro, que su problema no es ese el que comentó; pero él, su manager y yo, sabemos cuál es el verdadero problema, pero obviamente de eso no estarían dispuestos a hablar…» relató Eulices al medio Ronda en el 2020 como respuesta a la disputa.

Eulices Alvarado asegura que José Ramón Barreto filtró el video íntimo con Emma Guerrero

Al final de las historias publicadas en su cuenta de Instagram, Eulices dijo: “Él en venganza hizo la entrevista, luego se le fue de las manos, todo el mundo sospechó de lo que traíamos y para cuidarse, publicó el vídeo con la actriz ecuatoriana (Emma Guerrero)”.

José Ramón Barreto y Emma Guerrero (WEB)

El actor venezolano también reveló que luego tuvo un casting en Venevisión para la novela de Mónica Montañés y que lo cancelaron porque Ramón Barreto y su mánager hablaron con los directores para indicarles que no lo incluyeran porque según ellos el artista era indisciplinado, borracho y gay.

Luego de todo el escándalo, José Ramón Barreto consiguió el papel protagónico de la serie exitosa de Netflix “Bolívar” donde evitó hablar más de la polémica con Eulices. Meses después se filtró el video íntimo con Emma Guerrero, donde perjudicó emocional y psicológicamente a la ecuatoriana donde estuvo a punto de suicidarse por los problemas causados.

Hasta el cierre de esta nota, José Ramón Barreto no se ha pronunciado sobre el tema. El todavía mantiene una relación sentimental con la empresaria ecuatoriana Krysthel Chuchuca.