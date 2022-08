¿Quién es Eulices Alvarado?: Actor que habló sobre José Ramón Barreto y el video con Emma Guerrero

Han pasado más de dos años desde que el video íntimo del venezolano José Manuel Barreto, y la influencer ecuatoriana, Emma Guerrero, se filtró, lo que se creía ya estaba en el pasado, regresa ahora con más fuerza y generando más controversias que nunca.

La bomba que detonó este jueves 11 de agosto y que mantiene a los ecuatorianos pegados a las redes, estalló gracias a las importantes declaraciones del actor Eulices Alvarado, quien aseguró durante una transmisión a través de su cuenta de Instagram, que él y Barreto habrían tenido “un jujú”, el cual no salió del todo bien y comenzó a atraer miradas, razón por la cual el intérprete de Bolívar tomó la decisión de filtrar el video privado entre él y Guerrero.

Ahora, muchos se preguntarán ¿de donde salió Eulices? ¿Quién es? aquí traemos un pequeño resumen del actor que decidió romper el silencio.

Eulices Alvarado

El artista venezolano, Eulices Alvarado, actualmente tiene 28 años y está residenciado en Colombia, el actor, quien es también conocido con el apodo de ´El gato’, ha trabajado en múltiples proyectos televisivos como: Enfermeras, El Grito de las Mariposas, Decisiones, y la serie en la que más sobresalió exitosamente, A Puro Corazón, un proyecto de la televisión venezolana, donde Alvarado hizo el papel de Elías Mujica “El Gato”, espacio que compartió con su compatriota José Manuel Barreto, quien interpretó el personaje de ‘Alejandro Rodríguez’' y donde Eulices asegura surgió la relación ´amorosa´.

El venezolano no da mayor detalle acerca de su carrera profesional, sin embargo, hasta donde ha dado a conocer, trabaja de lleno con el modelaje y se dedica a diversos proyectos a nivel internacional.

Declaraciones

Tras realizar una ronda de preguntas a través de su Instagram, el venezolano recibió la consulta de uno de sus seguidores que planteaba la interrogante: ¿Qué fue lo que pasó realmente entre José Barreto y tú?, se lee en la caja de preguntas, a lo que Eulices contestó.

“Él y yo tuvimos como una relación, tuvimos nuestro jujú dentro del proyecto de A Puro Corazón, luego no terminamos también. Él en venganza hizo la entrevista, luego se le fue de las manos, todo el mundo sospechó de lo que traíamos y para cuidarse publicó el video con la actriz ecuatoriana”.

Asimismo, enfatizó que todas las razones que Barreto dio para no volver a trabajar con él no fueron más que “excusas”. “Yo estoy seguro, muy claro, que su problema no es ese el que comentó; pero él, su manager y yo, sabemos cuál es el verdadero problema, pero obviamente de eso no estarían dispuestos a hablar…”, dijo Eulices en una oportunidad en respuesta a las acusaciones de Barreto.

Hasta el momento ninguno de los protagonistas del video se ha pronunciado.