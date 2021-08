Tadej Pogacar no correrá en la Vuelta España 2021

Se confirma que Tadej Pogacar no estará en la próxima Vuelta a España 2021 con el UAE Team Emirates. El esloveno ha decidido no estar en la ronda donde se dio a conocer. También se ha confirmado que no estará Chris Froome, a pesar de que era su gran objetivo del año.

Con la ausencia de Pogacar, Primož Roglic (2019 y 2020) aspira a su tercer triunfo consecutivo en esta ruta, considerada también una de las más importante del ciclismo, y también se baraja el nombre del colombiano, Egan Bernal, a quien le falta esta corona grande.

La Vuelta a España 2021

Tras unas intensas semanas, y después de los Juegos de Tokio, hemos decidido junto al equipo no estar en la Vuelta este año. Espero volver pronto”, dijo el esloveno, tras un entrenamiento.

Calendario para lo que resta de 2021, para Pogacar:

Bretagne Classic en Plouay (29 de agosto).

Europeos (12 de septiembre)

Mundial de Ciclismo (26 de septiembre)

Pruebas italianas: el Giro de Lombardía (9 de octubre)

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la medalla olímpica en ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, será parte de una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial, la Vuelta a España. El equipo del Ineos Granadiers estará liderado por Bernal, escuadra que llegaría además con Pavel Sivakov, Daniel Martínez y Adam Yates.

