La 76ª edición de la Vuelta a España está llena exigencia en su recorrido

Dos contrarrelojes, siete etapas de montaña, seis llanas, son tan solo algunos de los perfiles de las 21 etapas de la 76ª edición de la Vuelta, así se conoció hoy, 11 de febrero de 2021, en la presentación de su exigente ruta para este 2021.

La presentación del recorrido se dio en el Fórum Evolución de Burgos, donde se ratificó que la competencia arrancará el 14 de agosto hasta el 5 de septiembre, y volverá a contar con 21 etapas entre las que destacaron las seis etapas llanas, siete de montaña, cuatro de media montaña. El recorrido sumará más de 3.300 kilómetros llenos de exigencia.

🔥 Etapa 21 | Stage 21 🔥

🚩 Padrón > Santiago de Compostela 🏁

🚴 33,7 km

🇪🇦 Recorrido, sinuoso y técnico. Puede ser determinante en el devenir final de la carrera

🇬🇧 Winding and technical, it may well be the race’s final showdown#LaVuelta21 pic.twitter.com/MSXPW5VF0H

— La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021