"Me dijo que 'yo no soy ejemplo para nadie'": Sacerdote reveló las últimas confesiones de Maradona

“Diego me pidió que lo bendijera a él para lo que fuera a vivir. Me dijo que lo único que quería era paz”, fue lo que rememoró Gustavo Rubio, sacerdote de la Parroquia María Auxiliadora de Berisso, sobre su último encuentro con Maradona.

Aquel encuentro se produjo en septiembre de 2019 cuando 'El Diez' asumía la dirección técnica del 'Lobo', según confesó Rubio en un diálogo con Gustavo Sylvestre, en su programa radial 'Mañana Sylvestre' en Radio 10.

"Diego me dijo, con sus palabras: ‘Yo me mandé muchas caga… en la vida, muchas, y me arrepiento, pero tuve cosas buenas en la vida’. Me impresionó que Diego pudiera reconocer las faltas, las macanas que uno se manda, y me dijera: ‘Yo no soy ejemplo para nadie’", reveló Rubio.

"Me llamó la atención que Maradona llamara a un cura. Pensé mal, pensé que era para sacar la mufa y no. Cuando llegamos lo esperamos un rato, y cuando nos encontramos me llamó mucho la atención que me pidió que lo bendijera a él y al equipo de parte de Dios, pero a él en especial para su vida y lo que viviera de ahí en adelante", añadió el sacerdote.

Rubio también recordó vio a Diego "agradecido con la vida y con Gimnasia" al ser un lugar en donde lo hayan recibido. Reconoció que "uno tiene la imagen superficial de Maradona de lo que se ve en la televisión. Pero me impresionó mucho encontrarme con el hombre, con un semejante, y pidiendo paz".

Para el sacerdote, 'El Pelusa' es tan grande como persona, como jugador. "Me emocionó mucho verlo pequeño con esta necesidad, diciendo ‘quiero paz’".

