Así fueron los últimos días de Maradona antes de morir y la dura confesión a su círculo íntimo

El 30 de octubre de 2020 Diego Maradona cumplió 60 años y por la tarde fue al estadio para dirigir a Gimnasia y Esgrima La Plata ante Patronato. Sin embargo, se retiró apenas comenzado el partido para "descansar" y el foco se puso en sus problemas de salud. Tres días después, fue internado en una clínica de Buenos Aires para ser operado porque se le detectó un "hematoma subdural". Horas después de la intervención, "El Pelusa" hizo una dura confesión a su círculo íntimo: "tomarse vacaciones" y "una vida normal".

2 de noviembre: bajón anímico

"Fue una semana medio complicada para él emocionalmente. Mucha presión, eso generó un bajón anímico. Le afectó la alimentación. Lo vimos de una coloración diferente y con una actitud diferente, decidimos estudiarlo para ponerlo un poco mejor", dijo su médico personal, Leopoldo Luque, minutos después de que Maradona fuera internado en el sanatorio Ipensa.

"La idea es dejarlo (internado) hasta optimizarlo. Diego, si quiere, se para y se va. No es un cuadro grave ni venimos de urgencia", añadió

3 de noviembre: operación

Adía siguiente fue trasladado a la Clínica Olivos para ser operado porque se le detectó un "hematoma subdural".

"La cirugía la hicimos junto a un equipo de varios neurocirujanos de renombre. Duró una hora y veinte, se pudo evacuar el hematoma de manera exitosa. Diego reaccionó muy bien, está despierto. Está todo muy bien. Diego está controlado, tiene un drenaje que le vamos a retirar mañana, pero salió todo muy bien", explicó en rueda de prensa Luque.

4 de noviembre: recuperación

El día posterior a la cirugía se informó que su recuperación era "excelente" y su médico se mostró "asombrado".

Aunque, horas después de haber sido operado, desde la habitación en la clínica hizo una dura confesión a su círculo íntimo. 'El Diez' preguntó a uno de ellos "¿Qué harían ustedes si fueran Maradona?", según recoge el medio Infobae.

“No me gustaría ser Maradona ni un minuto”, dijo uno de los interlocutores. A ello 'El Pelusa' respondió con una media sonrisa: "¿Viste? Eso me pasa todos los días. Estoy cansado, me gustaría tomarme vacaciones de Maradona", de acuerdo con la publicación.

5 de noviembre: recuperación y "abstinencia"

Luque contó al mediodía que Maradona tenía "muchas ganas de irse" pero que lograron convencerlo de que pasara al menos un día más internado.

Por la noche, el mismo médico dijo que el campeón del mundo en México 1986 sufría "un cuadro de abstinencia".

"Diego está muy bien, el posoperatorio fue muy bueno. Pero también hay una realidad. Al margen de esto, todos sabemos de Diego, vimos que él cursó algunos episodios de confusión. Lo asociamos a un cuadro de abstinencia. La idea es hacer un tratamiento de abstinencia, que creemos va a durar unos cuantos días", indicó.

6 de noviembre: Maradona insiste en irse

"Creo que esta es la primera vez o una de las pocas veces que se le dice que no a Diego. Yo creo que necesita muchos cuidados, todos sabemos que Diego necesita muchos cuidados", contó Luque en rueda de prensa.

Un equipo de psicólogos y psiquiatras trabajaron con el ánimo de Maradona.

8 de noviembre: alta inminente

Los médicos precisaron que Maradona había presentado en los últimos años algunos problemas con el consumo de alcohol y que el alta era "inminente.

10 de noviembre: vivienda para su traslado

La familia y los médicos decidieron equipar una casa de la provincia de Buenos Aires para que Maradona continúe allí su recuperación "al cuadro de abstinencia".

"Lo más importante en este momento, más allá de la supervisión médica, es contar con la presencia de la familia de manera permanente, con la familia, con los hijos, que están completamente de acuerdo con lo que estamos planteando, acompañando permanentemente a su papá y con muchas ganas de salir adelante", indicó Luque.

11 de noviembre: alta hospitalaria

Maradona recibió el alta hospitalaria y fue trasladado a la casa especialmente acondicionada para su recuperación.

El abogado y agente de Maradona Matías Morla aseguró que su amigo "pasó el momento tal vez más duro de su vida" y que "fue un milagro que se haya detectado ese derrame en su cabeza que le pudo haber quitado la vida".

"Lo bueno es que Diego está entero, está firme, hay Maradona para rato. Lo que hace falta ahora es una unión de la familia y estar rodeado de profesionales de la salud. Y con los médicos y la familia va a estar Diego como tiene que estar. Tiene que estar feliz y le tenemos que devolver entre todos el cariño y la felicidad que nos dio", destacó.

12 de noviembre: drones sobrevuelan la casa

Morla denunció que había drones que sobrevolaban la casa en la que el entrenador de 60 años se instaló para recuperarse de sus problemas de salud y amenazó con iniciar acciones legales contra quienes no respetaran su "privacidad".

"Recién me comuniqué con autoridades locales quienes están preocupados por la cantidad de drones que sobrevuelan el country donde vive Maradona. Pido PRIVACIDAD para Diego y todos los vecinos, de lo contrario iniciaremos acciones legales contra quienes insistan con esta conducta", publicó Morla en su cuenta de Twitter.

13 a 24 de noviembre: hermetismo

Desde que se instaló en la casa, los médicos y familiares de Maradona no brindaron detalles sobre su salud ni señalaron eventuales complicaciones.

25 de noviembre: falleció

Alrededor de las 13:00 local de este miércoles la prensa local alertó que al menos cuatro ambulancias se dirigieron a la residencia de Maradona porque sufrió un paro cardíaco.

