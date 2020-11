¿Por qué Madonna se volvió tendencia después de la muerte de Maradona? Insólito

Las redes sociales mataron a Madonna, lo escuchaste bien. Después de la muerte de Maradona, la cantante se volvió tendencia. Todo bebido a una confusión. Así que si tú eres de los que leyó mal el nombre, no te preocupes porque le pasó a miles. Las cosas no se quedaron ahí y hasta los memes explotaron en Twitter.

Debido al parecido de los nombre entre la cantante y el exfutbolista, la gente confundió las noticias. Es así, que tras la difusión de la lamentable muerte de Maradona, los internautas leyeron mal el nombre. De ese modo empezaron a difundir que la artista había fallecido.

"Madonna" es tendencia por quienes se confundieron y pensaron que había fallecido la cantante estadounidense en lugar de Maradona pic.twitter.com/eFz3lZpXL8 — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) November 25, 2020

Posteriormente, en Twitter la tendencia de Madona se volvió viral. Pues ya no estaban solo los que la confundieron. Si no que también aparecieron los que no creían que se pudiera confundir un tema tan importante. Mientras que por otro lado estaban los que defendían que de verdad el parecido es tal en el nombre que se prestaba a tener esa confusión.

Madonna viendo que es tendencia en Twitter porque medio mundo creyó que se murió: pic.twitter.com/ztADKum3iZ — Francisco Beltrán. ⭐ (@Francisco_mjj) November 25, 2020

Pero tranquilos, la cantante inglesa se encuentra bien, no es real que halla fallecido.

Estos son los memes que aparecieron:

Madonna entrando a twitter encontrando en tendencias "RIP Madonna" pic.twitter.com/KgB9lFVlIM — ᴀɴɢɪᴇ (@camilaparces) November 25, 2020

nooo madonna nos dejaste muy temprano 😭🙏 pic.twitter.com/bvMRqc0V6W — valenn⚡ (@valentintinnn) November 25, 2020

Madonna viendo que es tendencia //Madonna viendo como la matamos pic.twitter.com/kFjfsuSoRh — ⁰⁵⁰⁷¹⁸ (@NaomiGa76778503) November 25, 2020

RIP Madonna, gracias por tu música hermano. pic.twitter.com/EI5Obe8w9I — 🌻 𝑭𝒂𝒌𝒖'𝒏'𝒈𝒐𝒅 ♔ 💛🖤 ♎︎ (@F4cudios) November 25, 2020

los dislexicos al enterarse que se murió madonna pic.twitter.com/VzbraH5fGk — nare (@narevinagre) November 25, 2020

Cuando creí que había muerto madonna // cuando ví que habían escrito mal el nombre y era Maradona. pic.twitter.com/oujpeXBTwt — Alex Tejeda (@VaMoAle) November 25, 2020

– Papá pasó algo muy malo

– Murió Madonna?

– No

– Murió Maradona

– Sí

– Pero Madonna está bien?

– Ajá

– Ah bueno pic.twitter.com/IJhQ1Ypidw — Juako (@Ansiosoyo) November 25, 2020

