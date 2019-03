Marvel: Angelina Jolie sería una de las protagonistas de The Eternals

Hace ya un tiempo no hemos visto en estrenos nuevos a la sensual Angelina Jolie. Se espera que la actriz aparezca en dos meses en una nueva entrega de 'Maléfica' denominada, Maleficent: Mistress of Evil. Según un informe, la actriz también estaría a punto de firmar con Marvel para protagonizar a una de las heroínas del grupo de superhéroes humanoides de The Eternals.

Según, The Hollywood Reporter, todavía no se conoce qué papel interpretaría Jolie. No obstante, entre los personajes que la actriz de 43 años podría encarnar, están Sersi (humanoide fémina que tiene por habilidades modificar la materia su voluntad, súper fuerza, telepatía y telequinesis). Esta superheroína tiene matices oscuros y de embrujos, según el mismo Hollywood Reporter inquiere:

“Un aspecto de la historia (que interpretaría Jolie) tiene que ver con la historia de amor entre Ikaris, un hombre imbuido por energía cósmica, y Sersi, que se deleita paseando entre los humanos”.

Comic

Thema también es otro de los personajes que Jolie podría interpretar. Ella recibió el nombre de Azura, en honor a su padre Zuras, más tarde, cuando la civilización griega comenzó a crecer.

The Eternals fueron creados por Jack Kirby en 1976 y son una rama de humanos que evolucionaron gracias a una especie de dioses espaciales, conocidos como Celestiales. Se cree que esta especie es la misma del origen del padre de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia Vol. 2

