Marvel: 'The Eternals' ya tiene director y podría tener su primer superhéroe homosexual

La directora de 36 años de origen chino,Chloe Zhao que ha producido cintas como Songs My Brothers Taught Me y The Raider, dirigirá la nueva cinta de Marvel, 'The Eternals'.

Matthew y Ryan Firpo serán los encargados de escribir el guión de esta nueva aventura de superhéroes, que a diferencia de sus predecesores como los Avengers, será más inclusiva con los grupos LGBTI.

El proyecto originalmente fue creado por Jack Kirby y contará la historia de los 'The Eternals', quienes son seres inmortales los cuales luchan frente a sus antagonistas de Deviants que fueron creados por seres cósmicos conocidos como Celestiales.

Esta obra fue influenciada por la novela gráfica como ‘Carros de los dioses’ que explora las anécdotas de dioses extraterrestres.

La búsqueda del director de ‘The Eternals’ se redujo en las últimas semanas, con una lista de preseleccionados como la piloto de Watchmen Nicole Kassel, Travis Knight de Bumblebee, Kubo and the Two Springs y como Cristina Gallego y Ciro Guerra, el dúo de Colombia que dirigieron la película Aves del paso.

¿El primer personaje homosexual de Marvel?

Kevin Beige, el presidente de Marvel, ha comentado en más de una ocasión que la firma estaría dispuesta a incluir actores con diversidad sexual.

Sin embargo, todavía no se han confirmado exactamente cuál sería el personaje que tendría esta identidad sexual pero Comicbook inquiere que podría ser el mismo Ikaris.

No obstante, lo que sí es seguro es que Disney en esta década esta siendo más inclusivo con los grupos LGBTI, se espera que en la segunda entrega de Frozen, la princesa Elsa sea lesbiana.

