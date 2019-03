Marvel: ¿Quién será el Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia 3?

Guardianes de la Galaxia 3 formará parte de la 4 parte del universo cinematográfico de Marvel. Con el regreso de James Gunn la apariencia de la película comienza a dar color.

Pero no sabemos quien dará a vida a uno de los personajes más icónicos y amigos y en otras veces como enemigo de los comandados por Stard Lord.

Adam Warlock / Internet

Según los últimos rumores de la web We Got This Covered, dos nombres suenan para este papel, Zac Efron y Lucas Till. No podemos dudar de la trayectoria del exHigh School Musical, pero recordemos que Till interpretó al hermano de Cíclope en X-Men Apocalypse.

Nuevo adelanto de Avengers: Endgame

Muchos han quedado más con satisfechos con que Zac Efron interprete a este papel. Él dará así la bienvenida a una nueva faceta de superhéroe en una franquicia tan grande.

Entre otros de los proyectos que se deparan para Efron está su función como voz en la película de Scooby Doo. Su personaje será Fred Jones.

